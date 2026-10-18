Học trung cấp nghề song song chương trình THPT: Mô hình 2 trong 1, đa tiện ích

Đại biểu chụp ảnh cùng học viên tham gia khóa học. Ảnh: QM.

Ngày 18/10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Cà Mau phối hợp với Trường Trung cấp Thương mại và Công nghiệp TPHCM tổ chức khai giảng các lớp trung cấp nghề học song song chương trình THPT.

Giải quyết bài toán “thừa thầy, thiếu thợ”

Năm học này, Trung tâm GDTX Cà Mau phối hợp với các đơn vị, trường học mở tổng cộng 7 lớp trung cấp nghề học song song chương trình THPT, với tổng cộng 341 học viên. Trong đó, trụ sở chính của trung tâm tại phường Bạc Liêu mở 5 lớp, gồm Tiếng Trung Quốc; Tin học ứng dụng; Kế toán doanh nghiệp; Tiếng Hàn; Tiếng Nhật, với 246 học viên. Phân hiệu của trung tâm tại phường Tân Thành mở 4 lớp, gồm: Tiếng Trung Quốc; Vẽ và Thiết kế trên máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kế toán doanh nghiệp, với tổng cộng 95 học viên.

Đây không phải là những ngành được Trung tâm lựa chọn một cách ngẫu nhiên, mà đều là những lĩnh vực được nhận định có nhiều cơ hội về việc làm, trong bối cảnh xã hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, hội nhập quốc tế và thay đổi mạnh mẽ yêu cầu về nguồn nhân lực.

Quang cảnh lễ khai giảng tại Phân hiệu của Trung tâm GDTX Cà Mau.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX Cà Mau, cho hay công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, định hướng cho học sinh lựa chọn con đường học tập phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện gia đình và nhu cầu của xã hội đang được ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm.

Lãnh đạo Trung tâm GDTX Cà Mau cho rằng, mỗi người có một năng lực, một sở trường, một hoàn cảnh và một hướng đi khác nhau. Có em phù hợp với nghiên cứu, học thuật; có em phù hợp với kỹ thuật, công nghệ; có em có năng lực kinh doanh; cũng có em có thế mạnh về nghề nghiệp thực hành. Điều quan trọng nhất là các em phải lựa chọn được một con đường phù hợp để phát triển bản thân, có nghề nghiệp ổn định và có khả năng tự lập trong tương lai. Trong bối cảnh xã hội hiện tại, đại học không phải là con đường duy nhất để đi đến thành công.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm GDTX Cà Mau phát biểu tại buổi lễ.

“Xã hội đang đứng trước một nghịch lý: có nơi thừa lao động phổ thông nhưng lại thiếu lao động có tay nghề, thiếu nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng số. Vì vậy, học nghề không phải là lựa chọn thứ yếu, mà là một trong những hướng đi thiết thực để giải quyết bài toán 'thừa thầy, thiếu thợ', đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trường Trung cấp Thương mại và Công nghiệp TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Học 3 năm, nhận 2 bằng

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, học trung cấp nghề song song chương trình THPT có thể giúp giảm gánh nặng chi phí học tập cho học sinh, phụ huynh; các em được hưởng chính sách miễn học phí đối với chương trình Giáo dục phổ thông và chương trình Trung cấp nghề. Nếu học tập nghiêm túc, hoàn thành đầy đủ chương trình và đáp ứng các điều kiện theo quy định, sau khoảng 3 năm, các em có cơ hội có trong tay bằng Trung cấp nghề và bằng tốt nghiệp THPT. Nói một cách ngắn gọn, học 3 năm các em được nhận 2 bằng.

Đại biểu dự lễ.

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp, nếu có nhu cầu và đủ điều kiện, các em có thể tiếp tục học liên thông lên cao đẳng, đại học; tham gia thị trường lao động; tìm kiếm cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp; tham gia chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc lựa chọn con đường du học.

Trung tâm GDTX Cà Mau hiện cũng có nhiều chương trình liên thông, vừa học vừa làm tại nước ngoài, xuất khẩu lao động hoặc làm việc tại doanh nghiệp ở Việt Nam (được tiếp tục học, có lương, không đóng học phí…).

Lãnh đạo Trường và Trung tâm trao Quyết định phân công chủ nhiệm lớp.

Học viên tham dự lễ khai giảng.

"Trung tâm cam kết sẽ cùng với đơn vị liên kết tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng của mình để hỗ trợ học viên trong quá trình học tập, rèn luyện; phối hợp chặt chẽ với gia đình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, giúp học viên hoàn thành tốt khóa học”, ông Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Lễ khai giảng tại cơ sở chính của Trung tâm GDTX Cà Mau tại phường Bạc Liêu.

Tham gia lớp học tiếng Trung Quốc tại Trung tâm, em Nguyễn Yến Ngọc cho hay, mục tiêu của em là sau khi hoàn thành khóa học sẽ đi du học. “Em thấy học theo hình thức này rất hay, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí, chương trình học ở trung tâm cũng rất linh động, phù hợp”, Yến Ngọc nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng Nhà trường và Trung tâm.

“Em thấy việc biết thêm một loại ngoại ngữ là điều cần thiết, vì thế em chọn học tiếng Trung Quốc. Em dự định sau khi hoàn thành chương trình học trung cấp sẽ học liên thông lên, để dễ dàng tham gia vào thị trường lao động chất lượng cao”, học viên Lê Thanh Nhàn chia sẻ.