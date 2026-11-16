Học trò Quảng Trị vẽ hòa bình từ những điều thân thuộc

Rất đông người dân, du khách đã đến quan sát và chiêm ngưỡng những tác phẩm đạt giải A của các em học sinh

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2026 dành cho học sinh tiểu học và THCS một đề tài rộng, để mỗi em tự chọn câu chuyện muốn kể.

Những bức họa của các em học sinh thường vẽ về gia đình, có em tìm ý tưởng ở những nét văn hóa, di tích lịch sử của quê hương. Cũng có những bức tranh đề cập đến việc bảo vệ môi trường, an toàn giao thông hay tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều em biết sắp xếp hình ảnh chính, phụ trong tranh, sử dụng linh hoạt các chất liệu và chọn được những gam màu tươi sáng, phù hợp với cảm xúc muốn diễn tả. Nhiều bức họa có chung ý tưởng vẽ về hòa bình, các em vẫn tìm được chất liệu từ cuộc sống hằng ngày.

Lãnh đạo Sở VHTTDL trao giải thưởng cho các em học sinh đạt giải nhất

Một bức tranh về tình bạn hay gia đình cho người xem hiểu trẻ quý điều gì trong cuộc sống yên bình hôm nay. Tại nơi từng chứng kiến cảnh đất nước chia cắt, những câu chuyện nhỏ ấy cũng là một cách để học sinh đến gần hơn với lịch sử quê hương.

Từ những bài vẽ trực tiếp, Ban giám khảo cũng chỉ ra điều thầy cô và phụ huynh cần lưu tâm. Một số tranh còn lộ rõ sự gợi ý của người lớn, cách thể hiện nhân vật có phần già dặn so với tuổi người vẽ. Có em chọn lối vẽ tranh cổ động, chưa phù hợp với yêu cầu của cuộc thi. Khi người lớn định sẵn cả ý tưởng lẫn cách vẽ, điều khó nhận ra nhất trong tác phẩm lại chính là cái nhìn của đứa trẻ.

BTC đã trao giải nhất cho 16 tác phẩm, những tác phẩm này tiếp tục được tuyển chọn để gửi dự thi Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam

Ở vòng cơ sở, một số địa phương còn thiếu thốn cơ sở vật chất vẫn tổ chức thi để học sinh có dịp thử sức. Sau cuộc thi, Ban tổ chức đề nghị các trường tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đổi mới cách dạy mỹ thuật. Gợi mở để các em biết quan sát, hướng dẫn cách dùng màu rồi dành cho các em tự quyết định sẽ kể chuyện gì trên trang giấy là một việc có thể bắt đầu ngay từ giờ học vẽ.

102 học sinh thi vẽ trực tiếp Năm 2026 là lần đầu giải được tổ chức trên quy mô tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập. Gần 70% số xã, phường tổ chức vòng thi cơ sở. Vòng cấp tỉnh có 102 học sinh tiểu học và THCS đến từ 51 xã, phường. Ban tổ chức trao 16 giải A, 20 giải B, 20 giải C, 46 giải khuyến khích và 10 giải tập thể cho các xã, phường có phong trào tốt. Những tác phẩm đạt giải cấp tỉnh sẽ được tuyển chọn để gửi dự Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam cấp Trung ương, tổ chức hai năm một lần.