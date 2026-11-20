Một trong số đó là đoạn video ghi lại cảnh một phụ huynh xách 5 con vịt trắng, thắt nơ xinh xắn đến tặng giáo viên mầm non nhân ngày 20/11. Nhân vật trong video là chị Mai Thị Thúy Hằng (28 tuổi, xã Quảng Oai, Tp.Hà Nội).

Chia sẻ với báo Thanh Niên, chị Hằng cho biết gia đình bố mẹ chị có ao rộng, chuyên nuôi gà, ngan, vịt bằng bỗng rượu, rau và thân cây chuối xay để làm thực phẩm sạch tiêu thụ trong gia đình.

Những con vịt thắt nơ độc đáo khiến các cô giáo và học sinh thích thú. Ảnh: NVCC/báo Thanh Niên

Cách đây khoảng 10 ngày, chị Hằng quyết định "mua" lại 5 con để tri ân 5 cô giáo đang dạy hai con nhỏ của mình. "Tôi nghĩ tặng vịt thì món quà sẽ thú vị hơn, các cô và các con cũng có thêm niềm vui", chị Hằng nói.

Nghĩ là làm, chị Hằng chỉ mất đúng 15 phút để buộc chân vịt, thắt nơ xinh xắn vào mỗi con vịt rồi mang đến trường mầm non nơi con học để tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chị Hằng mang vịt trắng thắt nơ đến tặng các cô giáo. Ảnh cắt từ clip/báo Thanh Niên

Lúc đầu, nhìn chiếc túi xách tay, các cô giáo còn tưởng phụ huynh mang hoa quả đến chúc mừng. Đến khi mở túi thấy những chú vịt thò đầu ra ngoài, cả lớp ùa ra vây quanh thích thú.

Đoạn video sau khi đăng tải thu hút sự chú ý lớn, với gần 40.000 lượt thích, hơn 5.000 bình luận và 1.000 lượt chia sẻ.

Chị Hằng cho biết bản thân không ngờ món quà giản dị lại nhận được sự quan tâm đến vậy. "Tôi chỉ đăng video lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm đây vì đây là lần đầu tiên tôi tri ân thầy cô bằng món quà "cây nhà lá vườn" như vậy", chị Hằng chia sẻ.

Với cô Lã Thị Minh Phương, giáo viên lớp 5 tuổi (Trường mầm non Quảng Oai 2), giỏ quà đặc biệt của chị Hằng là kỷ niệm chưa từng có trong suốt 26 năm gắn bó với bục giảng. "Các cô giáo trong lớp đều ngỡ ngàng mà buồn cười. Giáo viên các lớp khác nghe tin cũng tò mò chạy sang xem. Mấy con vịt lông trắng muốt lại được thắt nơ nên mọi người cứ trêu nhìn xinh như thiên nga", cô Phương kể.

Không chỉ có những chú vịt buộc nơ gây chú ý trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh năm nay còn chọn những món quà "độc lạ" để tri ân thầy cô nhân ngày 20/11.

Nhiều dân mạng khen ngợi những món quà nhỏ nhưng lại rất có ý nghĩa. (Ảnh chụp màn hình/VTC News)

Theo VTC News, trong một video đang được lan truyền mạnh, các em học sinh lần lượt mang quà đến tặng giáo viên. Ấn tượng nhất là cảnh một nam sinh khệ nệ mang lên chiếc xô đựng 100 quả trứng. Ở video khác, một nữ sinh ôm túi nylon đựng gạo tặng cô giáo mình yêu quý, hào hứng giới thiệu về món quà của mình.

Quả bí, quả đu đủ sắp chín, con gà được thắt nơ đặt trên lẵng trông như lẵng hoa, vài chú gà con vàng ươm đựng trong chai nhựa..., những món quà kiểu "nhà trồng được" có thể không lớn về giá trị vật chất, cũng chẳng có vẻ trang trọng, hào nhoáng nhưng đằng sau đó là sự chuẩn bị rất có tâm của gia đình và tình cảm của những đứa trẻ dành cho thầy cô.

Những bình luận trên mạng xã hội đều tràn đầy sự yêu mến và tình cảm ấm áp:

"Tấm lòng của các cô cậu học trò cũng như phụ huynh cũng chân thật, mộc mạc và đáng quý như món quà cây nhà lá vườn kia; đó là kết quả những ngày tháng lao động của gia đình, dùng để tri ân người đem lại ánh sáng tri thức";

"Với những gia đình làm nông nghiệp, gà, vịt, trứng hay rau củ là những gì gần gũi nhất, món quà rất thiết thực và đáng yêu".

"Các em còn nhỏ, có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng đã biết chọn những thứ mình có để dành tặng thầy cô. Một xô trứng thôi mà chứa đựng tình cảm rất đáng quý";

"Tôi xúc động nhất là hình ảnh những em nhỏ cặm cụi mang quà từ nhà đến lớp. Thầy cô chắc nhớ mãi món quà như vậy";

"Các em mang nông sản đến tặng cô với vẻ mặt rất tự hào và háo hức, vô cùng đáng yêu"....