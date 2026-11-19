Hiện tại, trên cả nước đang rộn ràng không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Học trò khắp nơi cũng đã chuẩn bị những bông hoa tươi thắm, những món quà đặc biệt để tri ân thầy cô giáo của mình. Dù đó là món quà gì cũng đáng quý vô cùng bởi đó là tình cảm mà các trò nhỏ dành tặng cho thầy cô.

Tuy nhiên, cũng có không ít những món quà độc lạ khiến thầy cô phải giật mình. Điển hình như đoạn clip sau đây.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Ms Chang)

Theo đó, cô học trò nhỏ mang theo món quà ngày 20/11 được đựng trong hộp xốp rồi bẻn lẻn mang lên bục giảng tặng cô. Khi bạn học trò này mở hộp ra, giáo viên có phần sợ hãi... bởi món quà bên trong là những con sâu màu xanh, màu nâu đang bò qua lại.

Có lẽ với cô giáo, đây là một trong những món quà 20/11 đáng nhớ nhất từ trước đến nay. Bởi thay vì hoa tươi, thiệp xinh hay những món đồ dễ thương, cô lại được học trò dành tặng nguyên một "hộp sinh vật sống" lúc nhúc bên trong.

Khoảnh khắc chứng kiến món quà đặc biệt, cô giáo không giấu được vẻ hoảng hốt, trong khi cô học trò nhỏ dường như rất vui về món quà mà mình đã dày công chuẩn bị Có lẽ trong suy nghĩ ngây thơ của em, đây là món quà quý giá và thú vị nhất mà em muốn dành tặng cô nhân ngày đặc biệt.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không nhịn được cười. Dân mạng vừa thương cô giáo vì màn nhận quà quá đỗi bất ngờ, vừa thấy đáng yêu trước sự hồn nhiên của cô học trò nhỏ.

Quả thực, quà 20/11 đôi khi chẳng cần đắt tiền hay cầu kỳ. Chỉ cần xuất phát từ tấm lòng là đã đủ khiến người nhận nhớ mãi. Có điều, với món quà lần này, cô giáo chắc sẽ phải mất thêm chút thời gian để lấy lại bình tĩnh trước khi cảm nhận hết tình cảm của học trò!