Clip học tốt, rèn nghiêm, vui tuổi học trò ở Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Thực hiện: MẠNH THẮNG - THU HOÀI

Tại Trường Thiếu sinh quân miền Nam (Quân khu 7), mỗi ngày của học sinh bắt đầu và kết thúc trong nền nếp chặt chẽ. Các em hành quân đến lớp theo đội hình, học văn hóa, tham gia thể dục, thể thao, thực hiện nội vụ và ôn bài buổi tối.

Từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, học sinh được hướng dẫn hình thành tính tự giác, biết tự chăm lo cho bản thân và có trách nhiệm với tập thể.

Học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Nam tự tin sải bước đến lớp

Trong các tiết Hoạt động trải nghiệm, câu chuyện về truyền thống mái trường và màu áo xanh được lồng ghép với các tiết mục văn nghệ, giúp bài học trở nên gần gũi, sinh động. Bên cạnh chương trình văn hóa, nhà trường chú trọng chăm sóc sức khỏe, tâm lý; rèn kỹ năng sống, phẩm chất đạo đức, lòng yêu nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

Các em học sinh lớp 6 Trường Thiếu sinh quân miền Nam hăng say học tập trên lớp

Ngay từ những ngày đầu nhập học, các em đã làm quen với thời gian biểu, chế độ học tập, sinh hoạt trong môi trường quân đội. Với những học sinh lần đầu xa gia đình, sự bỡ ngỡ, nhớ nhà là điều khó tránh. Sự gần gũi, kiên trì của cán bộ, giáo viên cùng sự sẻ chia của bạn bè giúp các em từng bước hòa nhập.

Giáo viên và học sinh say mê học tập

Một ngày ở trường vì thế có cả những giờ học nghiêm túc và khoảng thời gian vui chơi, khám phá. Sau giờ học, những “chiến sĩ nhí” lại trở về với tiếng cười, trò chơi và những câu chuyện hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Học sinh tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại nhà trường

Đây là năm học đầu tiên của Trường Thiếu sinh quân miền Nam kể từ khi thành lập ngày 28-3-2026. Sau hơn hai tuần nhập học, học sinh thuộc 3 lớp khối 6 và 3 lớp khối 10 đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện. Học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9.

Học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Nam rèn luyện nội vụ

Đại tá Nguyễn Mạnh Tú, Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Nam, cho biết giáo dục phổ thông vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, song được thực hiện trong môi trường đặc thù quân đội.

“Bên cạnh kiến thức, nhà trường chú trọng rèn ý thức tổ chức, kỷ luật, lòng yêu nước, tinh thần và ý chí quyết tâm cho học sinh. Rèn trong môi trường quân đội nhưng các em vẫn phải giữ được sự hồn nhiên, vui tươi của tuổi học trò. Vì vậy, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo sân chơi phù hợp lứa tuổi, giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, từng bước xem trường như một gia đình lớn”, Đại tá Nguyễn Mạnh Tú chia sẻ.

>> Một số hình ảnh học tập, rèn luyện, vui chơi của học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Nam: