Học tiếng Lào - nối tình hữu nghị

Cứ tối thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, tại trụ sở Công an xã Bát Mọt, những buổi tự học tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ diễn ra đều đặn. Sau một ngày thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ cùng ngồi lại, bắt đầu từ những điều tưởng như đơn giản nhất: học chữ cái, cách phát âm, ghép vần rồi tập những câu giao tiếp thông thường. Người biết trước hướng dẫn người chưa biết, cùng sửa cách phát âm, cùng thực hành và đưa những câu tiếng Lào vào các tình huống giao tiếp thực tế. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ có thể nghe, hiểu để giao tiếp với người dân, thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bát Mọt cùng nhau học chữ, luyện phát âm và thực hành giao tiếp tiếng Lào.

Đại úy Lang Văn Quang, cán bộ Tổ An ninh, Công an xã Bát Mọt là người trực tiếp bồi dưỡng, hỗ trợ đồng đội trong quá trình học tập cho biết, theo sự phân công điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 12/2023 đến tháng 7/2025, anh học bồi dưỡng tiếng Lào tại Trường Đại học Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Với anh, học một ngôn ngữ mới chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Chia sẻ về việc học và tự học, Đại úy Lang Văn Quang kể: "Chúng tôi thường xuyên ra các khu chợ, nơi có nhiều tiểu thương người Lào và người Việt để thực hành giao tiếp. Qua những cuộc giao tiếp thực tế, mình luyện được cách phát âm, sử dụng từ ngữ và điều chỉnh cách nói sao cho phù hợp, chính xác hơn”.

Đại úy Lang Văn Quang hướng dẫn đồng đội học và giao tiếp bằng tiếng Lào.

Khoảng thời gian học tập tại Lào đem lại cho anh không chỉ kiến thức về ngôn ngữ mà còn những trải nghiệm thực tế về văn hóa, con người và đời sống của nước bạn. Đây là nền tảng để Đại úy Lang Văn Quang thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác đối ngoại cho lãnh đạo đơn vị, tham gia dịch thuật các văn bản bằng tiếng Lào.

Việc học tiếng Lào giúp cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bát Mọt thuận lợi hơn trong giao tiếp với nhân dân và lực lượng chức năng nước bạn.

Thiếu tá Hà Văn Hưng, Trưởng Công an xã Bát Mọt cho biết: “Không chỉ phục vụ giao tiếp, việc biết tiếng Lào còn giúp cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bát Mọt thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, trao đổi thông tin và xây dựng quan hệ phối hợp với lực lượng chức năng phía bạn”.

Từ những điều tưởng như rất giản dị ấy, sự gần gũi và tin cậy giữa lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới từng bước được củng cố, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào.

Đoàn công tác Công an huyện Sầm Tớ nước CHDCND Lào đến thăm, chúc mừng Công an xã Bát Mọt nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Ông Xi Khăm Hung Na Khon, Trưởng bản Thà Láu, xã Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, chia sẻ: “Khi Công an xã Bát Mọt biết tiếng Lào, việc trao đổi, giao tiếp với bà con thuận lợi hơn, mọi người cũng cảm thấy gần gũi, thân tình hơn. Người dân hai bên biên giới vốn có mối quan hệ gắn bó từ lâu, hiểu được ngôn ngữ của nhau sẽ giúp hai bên thêm tin tưởng, thuận lợi trong phối hợp công việc và cùng nhau giữ gìn bình yên nơi biên giới”.

Không chỉ tại xã Bát Mọt, tại xã Mường Chanh có 22,5 km đường biên giới tiếp giáp với hai xã Xiềng Luồng và Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Vì vậy, lực lượng Công an xã Mường Chanh thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân nước bạn trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Thiếu tá Vi Văn Nhận, Trưởng Công an xã Mường Chanh cho biết: “Việc biết và sử dụng tiếng Lào giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi hơn trong nắm tình hình, trao đổi thông tin và xử lý công việc. Đối với những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, việc tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng hai bên càng có ý nghĩa thiết thực".

Từ yêu cầu thực tế đó, Công an xã Mường Chanh thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp học, bồi dưỡng tiếng Lào do Công an tỉnh tổ chức. Đến nay, khoảng trên 50% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị biết tiếng Lào.

Từ những câu nói còn vụng về ban đầu, sự gần gũi, sẻ chia và tin tưởng cứ thế được bồi đắp mỗi ngày. Học tiếng Lào, vì thế, không đơn thuần là học thêm một ngôn ngữ. Đó còn là học cách đến gần hơn với người dân, hiểu hơn về địa bàn và cùng nhau giữ gìn bình yên nơi biên giới. Những câu chào giản dị ấy chính là để nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục được nối dài bằng sự chân thành, tin cậy và gắn bó.