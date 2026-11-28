Tiếng nói chung mở lòng dân

Một lần nắm được thông tin gia đình bà Giàng Seo Dế (sinh năm 1970), ở thôn Lùng Sán Chồ, xã Pha Long, Lào Cai, có ý định tổ chức cưới vợ cho con trai là Sùng Seo Thanh khi chưa đủ tuổi kết hôn, cán bộ Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tả Gia Khâ (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) đã trực tiếp đến nhà tuyên truyền, vận động.

Thay vì chỉ giải thích bằng tiếng phổ thông, cán bộ biên phòng lựa chọn cách trò chuyện bằng tiếng Mông, phân tích những hệ lụy của việc kết hôn sớm đối với sức khỏe, tương lai của con trẻ, những khó khăn về kinh tế và các quy định của pháp luật. Những điều tưởng chừng khô khan được diễn giải bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với chính cuộc sống của gia đình.

Từ việc làm quen với tiếng nói của đồng bào, cán bộ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu có thêm thuận lợi trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sau khi nghe phân tích thấu tình, đạt lý, bà Giàng Seo Dế đã thay đổi suy nghĩ, quyết định hủy bỏ việc cưới hỏi cho con khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Câu chuyện là minh chứng cho hiệu quả từ việc cán bộ biên phòng biết tiếng dân tộc trong quá trình bám nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân. Bởi ở những bản làng vùng cao, nơi tiếng nói và phong tục của đồng bào có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống cộng đồng, việc hiểu ngôn ngữ cũng chính là cách để hiểu tâm tư, tình cảm và những vấn đề người dân đang gặp phải.

Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 8,661km, với 3 mốc giới 68 (2), 69 (2) và 170 (3). Địa bàn phụ trách trực tiếp là xã biên giới Pha Long, tỉnh Lào Cai, hiện có 1.268 hộ với 6.594 nhân khẩu, gồm 9 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào Mông chiếm trên 50%.

Thực tế công tác cho thấy, nếu cán bộ, chiến sĩ không thông thạo tiếng địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận, nắm bắt tình hình an ninh trật tự cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ yêu cầu đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị xác định việc học tiếng dân tộc không chỉ là kỹ năng bổ trợ mà còn là yêu cầu thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ vận động quần chúng.

Trung tá Nguyễn Duy Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu cho biết, việc tự học tiếng dân tộc được đưa vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch huấn luyện thường xuyên. Đơn vị cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức, đồng thời duy trì cách học linh hoạt theo phương châm “người biết nhiều dạy người biết ít”.

Đáng chú ý, đơn vị còn mời trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín trực tiếp đến truyền dạy tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ vào buổi tối hoặc ngày nghỉ. Những câu giao tiếp thông dụng, cách hỏi thăm, trò chuyện và những từ ngữ gắn với phong tục, tập quán được cán bộ tích lũy qua từng buổi học.

Không chỉ học tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ còn thực hành ngay trong quá trình xuống địa bàn, thực hiện phương châm “4 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào. Qua những lần cùng người dân làm nương, dự sinh hoạt cộng đồng hay thăm hỏi từng gia đình, vốn tiếng địa phương ngày càng được bổ sung, hoàn thiện.

Khi pháp luật được nói bằng tiếng đồng bào

Từ việc làm quen với tiếng nói của đồng bào, cán bộ biên phòng có thêm thuận lợi trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nếu trước đây, mỗi buổi tuyên truyền tại thôn, bản thường phải thông qua phiên dịch, nội dung đôi khi chưa được truyền tải đầy đủ thì nay cán bộ có thể trực tiếp trao đổi, giải thích bằng tiếng địa phương.

Các quy định của Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Hôn nhân và Gia đình, pháp luật về xuất nhập cảnh, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được chuyển tải bằng những câu chuyện gần gũi, gắn với tình huống thực tế. Thay vì đọc những điều khoản pháp luật dài, cán bộ giải thích cụ thể hành vi nào bị nghiêm cấm, hậu quả có thể xảy ra và trách nhiệm của mỗi người dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu luôn bán sát địa bàn để gần dân, hiểu dân và hỗ trợ mọi mặt đời sống người dân.

Cách tuyên truyền này giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời có điều kiện trao đổi trực tiếp những vấn đề còn băn khoăn. Đối với những trường hợp có nguy cơ vi phạm, cán bộ biên phòng cũng thuận lợi hơn trong việc gặp gỡ, phân tích và vận động ngay từ gia đình.

Không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật, việc biết tiếng đồng bào còn giúp cán bộ nắm bắt sớm những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Từ chuyện gia đình có mâu thuẫn, thanh thiếu niên có ý định bỏ học, kết hôn sớm đến những biểu hiện nghi vấn liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, người dân có thể chủ động chia sẻ với cán bộ biên phòng.

Khi hiểu được ngôn ngữ và phong tục, cán bộ cũng có thêm cơ sở để lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp, tránh áp đặt hoặc sử dụng những cách diễn đạt khiến người nghe khó tiếp nhận. Những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng được phát hiện, trao đổi và vận động giải quyết từ sớm, hạn chế nguy cơ phát sinh thành vấn đề phức tạp.

Ở vùng biên, một lời hỏi thăm bằng tiếng mẹ đẻ có thể rút ngắn khoảng cách giữa người lính và đồng bào. Khi bộ đội nói được tiếng nói của bản làng, những chủ trương, chính sách, pháp luật cũng được truyền tải gần gũi, dễ hiểu và thấm sâu hơn. Sự tin yêu, đồng thuận của nhân dân chính là điểm tựa để quân và dân cùng giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.