Học, thực hành theo Bác: Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Năm 1955, nhân dịp đón năm mới, Bác thăm một đơn vị chữa cháy thuộc Đại đội chữa cháy Hà Nội và vui vẻ chúc: “Nhân dịp năm mới, Bác chúc các chú thất nghiệp”.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hoc-thuc-hanh-theo-bac-nang-cao-nhan-thuc-va-ky-nang-phong-chay-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-cho-nguoi-dan-post1392649.html