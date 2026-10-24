Học, thực hành theo Bác: Luyện tập thể thao Vì một cộng đồng khỏe mạnh

Sau ngày thành lập, Đoàn 759 vừa ổn định tổ chức vừa tích cực chuẩn bị bến bãi, tàu thuyền cho những chuyến đi. Thời cơ đưa vũ khí vào chiến trường bằng đường biển đã đến. Tuyến đường chạy suốt theo chiều dài đất nước, là cầu nối để đưa vũ khí vào chiến trường nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đã có nhiều chuyến tàu xuất phát từ hậu phương miền Bắc cập bến miền Nam rồi lại trở về miền Bắc. Nhưng cũng có những con tàu cùng với cán bộ, chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại, hóa thân thành sóng nước...