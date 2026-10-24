Học, thực hành theo Bác: Luyện tập thể thao Vì một cộng đồng khỏe mạnh
Sức khỏe của mỗi người dân không chỉ là hạnh phúc của gia đình mà còn là nguồn lực phát triển đất nước. Vì vậy ngay sau ngày lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lời kêu gọi Toàn dân tập thể dục”. Người nhắc nhở: “Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập".
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