Từ ngày 25 đến 27/11/2026, đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm trưởng đoàn, tham gia đoàn công tác còn có Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng các thành viên đại diện các Sở ngành của Thành phố Đà nẵng đã tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ XVIII của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) tại thành phố Essaouira, Vương quốc Ma-rốc. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thực hiện cam kết quốc tế và quảng bá thương hiệu Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An ra thế giới.