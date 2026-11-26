Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng ngày 25-11 cho hay, tại cuộc họp tháng 11-2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và thành phố theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án, kiểm soát quyền lực và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.