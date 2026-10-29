Học, thực hành theo Bác: Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Trong chuyến thăm Nhà máy Diêm Thống Nhất (Hà Nội) ngày 16/8/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh mối quan hệ giữa lợi ích của công nhân với sự phát triển của nhà máy: “Lợi ích của công nhân đi đôi với lợi ích chung của nhà máy. Nếu đời sống được cải thiện và mọi người được khoẻ mạnh thì sẽ phấn khởi thi đua sản xuất, làm cho nhà máy thu được nhiều kết quả. Nếu nhà máy phát triển thì có khả năng để cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên”.

Phương Dung -Thanh Bình/TTXVN