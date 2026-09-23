Học, thực hành theo Bác: Cán bộ trẻ gần dân để làm tốt công việc ở địa phương

Một lòng theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại để “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; đồng thời khẳng định rằng: không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới.