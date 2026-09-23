Học, thực hành theo Bác: Cán bộ trẻ gần dân để làm tốt công việc ở địa phương
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù có tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong Nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”.
Bằng sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với thế hệ trẻ, trong mỗi giai đoạn lịch sử, Bác đã cùng với Trung ương Đảng chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ cách mạng ưu tú trưởng thành từ thanh niên.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hoc-thuc-hanh-theo-bac-can-bo-tre-gan-dan-de-lam-tot-cong-viec-o-dia-phuong-post1387910.html