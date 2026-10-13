Học tập và thực hành theo Bác từ những việc làm cụ thể

Bác sĩ K’ Phương Thảo luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Học Bác để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Đó là tâm sự của bác sĩ K’Phương Thảo (sinh năm 1990) - Trưởng Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông. Hơn 15 năm công tác tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nữ bác sĩ người dân tộc Mạ thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”.

Bác sĩ K’Phương Thảo nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng để trở thành người thầy thuốc vừa có tâm, vừa có tài và chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn. Trong suốt quá trình công tác, chị thực hiện tốt các nội dung về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, thực hiện tốt 12 điều Y đức của Bộ Y tế ban hành, Quy tắc ứng xử trong giao tiếp với bệnh nhân… Chị đã hoàn thành đề án Cải tiến chất lượng khám chữa bệnh nâng cao nghiệp vụ chuyên môn mảng Răng - Hàm - Mặt tại Trung tâm Y tế.

Bác sĩ K’ Phương Thảo động viên, thăm khám tận tình, hướng dẫn chu đáo cho người bệnh

Đối với người bệnh, chị không chỉ là bác sĩ mà còn là người “bạn đồng hành” luôn động viên, thăm khám tận tình, hướng dẫn chu đáo. Trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông, chị thường xuyên liên hệ phối hợp với các mạnh thường quân xin nguồn kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp bệnh nhân khó khăn điều trị tại trung tâm dưới nhiều hình thức như xe vận chuyển 0 đồng, viện phí, tiền ăn; phối hợp cùng các nhà tài trợ mở rộng thêm khu bếp ăn tình thương, xây dựng kho thuốc 0 đồng tại Trung tâm Y tế phục vụ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. “Từ khi học tập trong Học viện Quân Y đến nay về công tác tại địa phương nhiều năm, tôi luôn tâm niệm phải đặt y đức, chuyên môn nghiệp vụ lên hàng đầu để chăm sóc người bệnh tốt nhất”, bác sĩ K’Phương Thảo chia sẻ.

Nhiều năm công tác tại Trung tâm Y tế, bác sĩ K’Phương Thảo không chỉ được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, được bệnh nhân quý mến mà còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp, cấp dưới bởi tính tình cởi mở, gần gũi và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. “Bác sĩ K’Phương Thảo là người rất có trách nhiệm trong công việc. Không chỉ vững về chuyên môn, chị tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các phong trào, hoạt động của Trung tâm, là tấm gương để đội ngũ y, bác sĩ trong khoa noi theo”, Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Xét nghiệm & chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông Phan Đặng Bảo Hà cho biết.

Nữ hiệu phó tâm huyết với sự nghiệp giáo dục

Bằng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, gần 20 năm công tác, dù đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, nhưng ở cương vị nào, cô giáo Lê Thị Khánh Ly - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trần Phú, xã Đam Rông 3 cũng luôn tận tâm, tận tụy với sự nghiệp “trồng người” nơi vùng khó.

Chuyển về công tác tại vùng khó Đam Rông từ năm học 2015 - 2016, với đặc thù là địa bàn có đông học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, cô giáo Lê Thị Khánh Ly cùng với nhà trường thực hiện nhiều giải pháp, phối hợp nhiều lực lượng để vận động phụ huynh, học sinh đến trường. Vì vậy, tỷ lệ học sinh bỏ học ngày càng giảm. Cô đã chủ động tham mưu với Hiệu trưởng đề xuất với lãnh đạo địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung các nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, góp phần vào việc tiếp tục củng cố và giữ vững kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa phương.

Cô giáo Lê Thị Khánh Ly luôn tìm tòi những phương pháp dạy học mới để tạo ra bài giảng sinh động, hấp dẫn, thu hút sự hứng thú của học sinh

Cùng với công tác quản lý, cô Ly tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn Địa lí, Giáo dục địa phương và bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong nhà trường. Từ năm học 2015 - 2016 đến nay, cô đã bồi dưỡng 19 học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường, 18 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, có học sinh đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh môn Địa lí.

Cô đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích được nghiên cứu, áp dụng, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, được đơn vị công nhận và được Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của UBND huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 3), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở, cấp tỉnh. Cô vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục từ năm 2020 - 2025 nhân dịp tổng kết năm học 2025 - 2026 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Khánh Ly tận tâm, tận tụy với sự nghiệp “trồng người” nơi vùng khó

“Trong quá trình công tác, tôi luôn xác định học tập và làm theo Bác, và giờ là thực hành theo gương Bác thì phải tự học tập, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Đặc biệt, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn tìm tòi những phương pháp dạy học mới để tạo ra bài giảng sinh động, hấp dẫn, thu hút sự hứng thú của học sinh. Từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường”.

Nguyễn Thị Kiều My, học sinh lớp 8A2, Trường Tiểu học và THCS Trần Phú cho hay: “Em rất thích học tiết Địa lí của cô Ly, cô dạy dễ hiểu kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và có những liên hệ thực tế giúp chúng em tiếp thu bài nhanh”.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy trong toàn tỉnh đã tổ chức tuyên dương 11.109 điển hình là tập thể và cá nhân để bồi dưỡng, nhân rộng, tạo lan tỏa trong đời sống Nhân dân và toàn Đảng bộ tỉnh.