Học tập và thực hành theo Bác trở thành nền nếp trong công tác, sinh hoạt hằng ngày

Khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo

Trên thao trường của Trung đoàn Pháo binh 58, công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, cụ thể. Từ chuẩn bị vật chất, tổ chức đội hình đến từng động tác kỹ thuật đều được cán bộ kiểm tra kỹ trước khi bước vào thực hành. Trước yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ luôn quán triệt phải tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng từ những việc nhỏ. Nội dung nào bộ đội chưa nắm chắc thì luyện tập lại, sau mỗi buổi huấn luyện đều tổ chức rút kinh nghiệm. Đó cũng là cách đơn vị cụ thể hóa phương pháp làm việc khoa học, tỉ mỉ, sâu sát thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tá Phạm Văn Công, Chính ủy Trung đoàn Pháo binh 58 cho biết: “Chúng tôi xác định học tập và thực hành theo Bác trước hết phải thể hiện ở tinh thần trách nhiệm trong công việc hằng ngày. Cán bộ nói đi đôi với làm, đã giao nhiệm vụ thì phải kiểm tra, hướng dẫn và cùng bộ đội tháo gỡ khó khăn. Mỗi nội dung học tập nếu không chuyển thành việc làm cụ thể thì hiệu quả sẽ không cao. Vì vậy, Trung đoàn lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và sự tiến bộ của bộ đội là một trong những nội dung đánh giá việc học và thực hành theo lời Bác”.

Cán bộ hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ nội dung huấn luyện cho chiến sĩ.

Quán triệt tinh thần đó, các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác được duy trì nghiêm. Văn kiện, phương án thường xuyên được rà soát, bổ sung. Cán bộ các cấp tổ chức luyện tập, chủ động xử trí những tình huống đặt ra trong thực tiễn. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu làm việc phải có kế hoạch, chuẩn bị kỹ, bám sát thực tế và gắn trách nhiệm cụ thể với từng tập thể, cá nhân.

Nếu phương pháp làm việc khoa học được thể hiện trong huấn luyện thì tinh thần tự lực, tự cường, cần kiệm, sáng tạo lại được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 58 vận dụng vào hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Một số sáng kiến đã ra đời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chẳng hạn, “Bảng hiệu chỉnh kết hợp cọc chuẩn ngày và đêm của pháo 76,2mm”, “Dụng cụ đóng nút gỗ đạn pháo”, “Hòm thư góp ý thông minh” là những sản phẩm được cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu từ yêu cầu thực tế huấn luyện, công tác ở đơn vị. Với những sản phẩm đó, Trung đoàn tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp Sư đoàn năm 2026 và đạt giải nhì.

Đánh giá bằng kết quả cụ thể

Ở Tiểu đoàn 10, Trung đoàn Pháo binh 58, việc học Bác về phong cách gần gũi, sâu sát quần chúng được thể hiện trước hết trong công tác quản lý bộ đội. Chiến sĩ từ nhiều địa phương về đơn vị có hoàn cảnh, tính cách, trình độ, nhận thức khác nhau. Điều đó đặt ra đối với đội ngũ cán bộ các cấp không chỉ duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp mà còn phải nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của quân nhân.

Khi mới về đơn vị, Binh nhất Ngô Như Nguyễn Nam, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn Pháo binh 58 gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thực hành các nội dung huấn luyện quân sự. Nắm được điều đó, cán bộ các cấp đã trực tiếp hướng dẫn luyện tập. “Thời gian đầu, nhiều công việc tôi chưa quen nên khó thích nghi với những hoạt động chung. Tuy nhiên được cán bộ các cấp quan tâm động viên, giúp đỡ trong huấn luyện nên tôi đã bắt nhịp được với nền nếp chung của đơn vị và tự tin trong tham gia các nội dung huấn luyện”- Binh nhất Ngô Như Nguyễn Nam chia sẻ.

Cán bộ giáo dục lịch sử, truyền thống Quân đội cho chiến sĩ.

Đơn vị quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho chiến sĩ thông qua hoạt động Phòng Hồ Chí Minh.

Ở các phân đội khi tổ chức sinh hoạt, cán bộ không chỉ truyền đạt nội dung mà còn dành thời gian để bộ đội trao đổi. Những vấn đề liên quan đến đời sống, chế độ, chính sách, quan hệ đồng đội hoặc những khó khăn riêng được tiếp nhận và kịp thời giải quyết thấu đáo.

Cách làm ấy góp phần đưa những lời dạy về nêu gương, gần gũi quần chúng của Bác trở thành phương pháp quản lý bộ đội. Cán bộ không đứng ngoài công việc mà cùng tham gia, cùng chịu trách nhiệm, không chờ vấn đề phát sinh thành vụ việc mới xử lý mà chủ động phát hiện từ những biểu hiện nhỏ.

Trung tá Đặng Đình Hiển, Chính trị viên Tiểu đoàn 10, Trung đoàn Pháo binh 58 cho biết: “Muốn bộ đội yên tâm công tác thì trước hết cán bộ phải gần gũi bộ đội. Chúng tôi cố gắng nắm từ hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng đến những biểu hiện thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày. Khi phát hiện vấn đề, cán bộ trao đổi trực tiếp, tìm nguyên nhân và giải quyết ngay từ cơ sở. Đôi khi chỉ là những việc nhỏ như lời động viên đúng lúc, giúp đỡ tập bài sau giờ huấn luyện, gần gũi trong giờ nghỉ, ngày nghỉ lại có tác dụng động viên khuyến khích bộ đội cố gắng công tác, yên tâm gắn bó với đơn vị”.

Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung đoàn Pháo binh 58 không tách rời nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng môi trường văn hóa quân sự. Các hoạt động Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật, đối thoại dân chủ, hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng được duy trì hiệu quả, thực chất. Trong từng nội dung, cán bộ chú trọng để bộ đội nắm rõ và tự giác thực hiện.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Trung đoàn Pháo binh 58 là việc học tập, thực hành theo Bác được kiểm chứng bằng kết quả nhiệm vụ. Trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đơn vị kiểm tra các nội dung “ba tiếng nổ” đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trung đoàn tổ chức phổ cập kiến thức chuyển đổi số theo từng đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi. Trung đoàn đoạt giải nhì cấp Quân đoàn trong Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026; đoạt giải nhì cấp Sư đoàn trong Hội thi Phòng Hồ Chí Minh năm 2026... Những kết quả trên phản ánh sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, phương pháp và tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thượng tá Phạm Văn Công, Chính ủy Trung đoàn Pháo binh 58, điều quan trọng nhất là phải làm cho việc học tập và thực hành theo lời Bác Hồ dạy trở thành nhu cầu tự giác trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ làm trước, làm thực chất. Mỗi quân nhân xác định được mình cần học gì, sửa gì và làm gì tốt hơn. Khi những nội dung đó được thể hiện bằng kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng xây dựng chính quy và sự tiến bộ của từng người thì việc học Bác mới thực sự đi vào cuộc sống”.

Từ những việc làm bình dị mỗi ngày, việc học và thực hành theo Bác đang trở thành một phần trong cách nghĩ, cách làm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, đơn vị tập trung đổi mới giáo dục chính trị, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và nhân rộng những cách làm hiệu quả.