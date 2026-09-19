Học tập và thực hành theo Bác: Thông điệp hành động và thước đo kết quả thực chất

Đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, quán triệt Chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tại hội nghị ngày 6/8/2026.

Việc Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW ngày 15/9/2026 triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” (Kế hoạch số 09-KH/TW) tiếp tục đặt việc học và thực hành theo Bác với mục tiêu cấp thiết: Phải tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức, phương pháp hành động và hiệu quả thực thi.

Điểm cốt lõi của Kế hoạch không chỉ nằm ở việc cụ thể hoá các nhiệm vụ, mà quan trọng hơn là đặt ra yêu cầu đưa việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác từ nhận thức trở thành hành động thường xuyên, từ hành động tạo ra kết quả và từ kết quả để khơi dậy sức mạnh đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân. Việc học Bác trong giai đoạn mới không chỉ đo đếm bằng số lượng hội nghị, tài liệu hay bản thu hoạch, mà bằng những chuyển biến nhận thấy được trong kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, năng lực tháo gỡ điểm nghẽn phát triển và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Kế hoạch số 09-KH/TW xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị. Trước hết là đưa việc học tập, thực hành thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nếp sống văn hoá của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường; thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”, lắng nghe và giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị bức xúc của Nhân dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức cách mạng, văn hoá ứng xử liêm chính; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tháo gỡ rào cản hành chính và gắn việc học Bác với yêu cầu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh.

Một yêu cầu có ý nghĩa trực tiếp đối với xây dựng đội ngũ cán bộ là thực hiện nghiêm túc tiêu chí nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; công khai cam kết cá nhân, lấy sản phẩm thực tế và sự hài lòng của Nhân dân làm căn cứ cao nhất trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Khi trách nhiệm gắn với sản phẩm, lời nói gắn với việc làm, việc học Bác mới vượt qua tính vận động hình thức để trở thành yêu cầu thường xuyên của thực thi công vụ.

Đồng thời, Kế hoạch số 09-KH/TW yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, vùng miền; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng học liệu số chuẩn mực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; việc tập trung kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý công việc, sản phẩm đầu ra, siết chặt kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng và kiên quyết chấn chỉnh tình trạng báo cáo tô hồng, không phản ánh đúng thực chất.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau đã biên soạn, phát hành 7.500 cuốn tài liệu học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc giai đoạn 2026-2030.

Trong Kế hoạch số 09-KH/TW, chữ “thực hành” mang một ý nghĩa đặc biệt. “Học” mà không “hành” thì tư tưởng khó trở thành kết quả thực chất, cụ thể. Biết điều đúng mà không làm, nhận diện điểm nghẽn mà không tháo gỡ thì khoảng cách giữa nhận thức và thực tiễn vẫn còn vênh nhau. Nhấn mạnh “thực hành” chính là yêu cầu chuyển hoá tư tưởng thành phương pháp hành động, chuyển phương pháp thành năng lực thực thi và chuyển năng lực thực thi thành kết quả có thể kiểm chứng.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận không tách rời thực tiễn; phương pháp không phải nguyên tắc trừu tượng mà phải giúp nhận diện đúng vấn đề, giải quyết đúng mâu thuẫn bản chất. Mọi sự đổi mới phải trên cơ sở nguyên tắc, dám nghĩ, dám làm gắn liền với trách nhiệm; đổi mới không đồng nghĩa với tuỳ tiện, vội vàng, vô tổ chức.

Thực hành theo Bác trước hết là thực hành tinh thần trách nhiệm. Đó là khi cán bộ không đùn đẩy việc khó; người đứng đầu không né tránh trách nhiệm; điều gì phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân phải được giải quyết kịp thời, triệt để; điểm nghẽn cản trở phát triển được tiếp cận bằng tinh thần tìm cách tháo gỡ thay vì viện ra lý do trì hoãn.

Giá trị của Kế hoạch số 09-KH/TW được kiểm chứng bằng mức độ chuyển hoá thành hành động cụ thể tại từng cơ quan, địa phương, đơn vị thông qua sự chuyển biến trong kỷ luật công vụ và hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của Nhân dân.

Với Cà Mau, tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen giữa tiềm năng kinh tế biển, nông nghiệp, năng lượng với áp lực gay gắt của biến đổi khí hậu, sạt lở, xâm nhập mặn và hạ tầng phát triển… Thực hành theo Bác vì vậy không thể là việc hô hào hình thức, chung chung. Yêu cầu đó phải đo bằng khả năng biến quyết tâm thành tiến độ, chủ trương thành kết quả.

Việc Cà Mau chủ động đưa nội dung học tập đến cơ sở, xây dựng tài liệu gắn với nhiệm vụ, giải pháp phát triển thể hiện hướng tiếp cận đúng đắn, đó là không tách công tác tư tưởng khỏi nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn phát triển địa phương.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Chuyên đề đã nhấn mạnh, việc học tập và làm theo Bác tính từ Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị (năm 2006) đến nay vừa tròn 20 năm, tiếp nối bởi Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05. Ở lần này, Bộ Chính trị khoá XIV ban hành Chỉ thị 07 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập Bác với 4 nội dung: Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng và phương pháp Hồ Chí Minh là sự hội tụ, kết tinh giá trị nhân loại, có tiếp thu, chắt lọc những tinh tuý, tinh hoa các nền văn hoá để xây dựng phương pháp, đạo đức cách mạng. Việc chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” mang ý nghĩa nâng tầm từ làm theo đơn thuần thành hành động cụ thể, sáng tạo, biết vận dụng linh hoạt vào thực tiễn.

Giá trị cao nhất của mọi quyết sách vẫn nằm ở khâu tổ chức thực hiện và kết quả hiện hữu trong đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên Cà Mau phải đi vào những nơi khó khăn, ách tắc; cùng cơ sở tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và giải quyết dứt điểm những vấn đề thiết thân của người dân… Khi ấy, tư tưởng của Bác được biểu hiện trực quan, sinh động thông qua chất lượng phục vụ và sự hài lòng của Nhân dân. Đây chính là phép thử đối với bản lĩnh cán bộ. Bản lĩnh là dám làm điều đúng, biết tổ chức thực hiện và dám ghé vai chịu trách nhiệm khi công việc gặp khó khăn. Một nền hành chính hiện đại không thể xây dựng bằng tâm lý sợ sai, né việc; tinh thần dấn thân phải đi cùng kỷ luật, nguyên tắc và trách nhiệm.

Cà Mau lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Thực hành theo Bác chính là để thu hẹp khoảng cách giữa “học” và “hành”, giữa nói và làm, giữa cam kết và kết quả, giữa chủ trương và thực tiễn cuộc sống. Kế hoạch số 09-KH/TW hướng đến sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, phương thức của toàn hệ thống chính trị đối với việc học và thực hành theo Bác.

Để tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu, lan toả, hiện hữu trong đời sống xã hội, trước hết cần sự tự giác, tự nguyện và tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa mình, học và thực hành theo Bác trong từng quyết định, từng hành động hằng ngày. Chỉ khi nào tinh thần trách nhiệm trở thành kỷ luật tự giác, đạo đức công vụ trở thành chuẩn mực ứng xử, và trách nhiệm, vinh dự phụng sự Nhân dân trở thành mục tiêu xuyên suốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của toàn hệ thống chính trị thì khi đó việc học và thực hành theo Bác mới thực chất, kết quả, bền vững.

Lễ khởi công xây dựng cầu giao thông kết nối các ấp: 2A, 2B, 8A và 8B tại xã Phong Hiệp từ nguồn kinh phí của mô hình “Ðảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác”.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ta đang hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm (100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm lập nước) đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội như mong ước của Bác Hồ. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Việc học và thực hành theo Bác đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên biến khát vọng chung của đất nước thành khát vọng vươn lên của từng cá nhân, từng ngành, từng lĩnh vực.

Với Cà Mau, đó còn là sự tiếp nối truyền thống hào sảng, can trường, kiên trung và ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất và người vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Học Bác để hành động, hành động để tạo kết quả, kết quả để phục vụ Nhân dân và phát triển đất nước. Khi tư tưởng được chuyển hoá thành phương pháp, phương pháp thành hành động và hành động được chứng minh bằng sản phẩm thực tế, kết quả cụ thể, việc thực hành theo Bác sẽ trở thành nguồn sức mạnh nội sinh bền vững, đưa quyết sách của Đảng vào đời sống xã hội, củng cố niềm tin Nhân dân và để khát vọng phát triển của Cà Mau hoà chung vào khát vọng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới./.

Hồ Trung Việt