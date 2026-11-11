Học tập, thực hành theo Bác trong từng nhiệm vụ

Giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Nhé ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Ảnh: Anh Nguyễn

Năm học 2026 - 2027, nhằm cụ thể hóa, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Trường PTDTBT THCS Mường Nhé đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện 3 dám - dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Phong trào tạo chuyển biến trong hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường hiện có 154 cán bộ, giáo viên, nhân viên; Đảng bộ nhà trường gồm 3 chi bộ với 117 đảng viên. Địa bàn rộng, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đây là những thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học.

Xác định việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng hành động và kết quả cụ thể, Đảng ủy nhà trường đã tổ chức quán triệt nội dung phong trào đến 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; đồng thời triển khai đăng ký thi đua đến 117 cá nhân. Trong đó, 55 cá nhân đăng ký phấn đấu hoàn thành xuất sắc, tiêu biểu; 62 cá nhân đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nội dung “3 dám” được đưa vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công việc chuyên môn của từng cá nhân. Với đội ngũ nhà giáo, tinh thần ấy được thể hiện qua việc mạnh dạn trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng tập thể; chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả phong trào được thể hiện qua những kết quả cụ thể. Năm học 2025 - 2026, toàn trường có 44 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đăng ký nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, được UBND xã công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng. 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy. Những con số này cho thấy tinh thần chủ động, đổi mới từng bước đi vào hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Là một trong những cá nhân tiêu biểu, thầy giáo Trần Đại Nghĩa, Bí thư Chi bộ THCS Mường Nhé luôn gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với trách nhiệm của người đảng viên, người đứng đầu chi bộ và nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn. Với thầy Nghĩa, tinh thần nêu gương trước hết thể hiện ở thái độ làm việc nghiêm túc, sự tận tụy với học sinh và chất lượng công việc hằng ngày.

Thầy giáo Trần Đại Nghĩa cho biết: Hằng năm, tôi đăng ký học tập, thực hành theo Bác gắn với trách nhiệm của người bí thư chi bộ và nhiệm vụ giảng dạy môn Ngữ văn. Trong công tác Đảng, tôi chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp trong sinh hoạt chi bộ. Với nhiệm vụ chuyên môn, tôi tập trung đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Năm 2026, tôi xác định “3 dám” phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, có kết quả, không dừng ở nội dung đăng ký.

Trong giảng dạy, thầy Nghĩa chú trọng vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực, khuyến khích học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức, rèn tư duy và khả năng diễn đạt. Với học sinh ở địa bàn khó khăn, thầy quan tâm lựa chọn nội dung, cách truyền đạt phù hợp với trình độ và khả năng tiếp thu của các em; chú trọng rèn kỹ năng đọc hiểu, thực hành tiếng Việt và cảm thụ văn học.

Từ thực tiễn giảng dạy, thầy đã nghiên cứu, xây dựng nhiều sáng kiến như: “Rèn kỹ năng thực hành tiếng Việt cho học sinh qua các tiết thực hành tiếng Việt trong môn Ngữ văn 8”; “Một số biện pháp dạy học truyện cổ tích trong chương trình Ngữ văn 6”. Các giải pháp góp phần giúp học sinh sử dụng tiếng Việt tốt hơn trong đọc hiểu, nói và viết; biết vận dụng kiến thức vào học tập và những tình huống trong cuộc sống.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, thầy Nghĩa tích cực phối hợp với giáo viên trong tổ chuyên môn và nhà trường bồi dưỡng học sinh giỏi. Quá trình ôn luyện tập trung giúp học sinh làm quen với nhiều dạng đề, rèn kỹ năng làm bài và khả năng vận dụng kiến thức. Năm học 2023 - 2024, học sinh do thầy ôn luyện tham gia kỳ thi Olympic Ngữ văn lớp 8 đã đạt 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Đánh giá về thầy giáo Trần Đại Nghĩa, đồng chí Dương Tiến Công, Bí thư Đảng ủy Trường PTDTBT THCS Mường Nhé cho biết: Thầy Trần Đại Nghĩa là đảng viên, giáo viên có tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động trong công việc và tích cực đổi mới hoạt động chuyên môn. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, thầy thể hiện vai trò nêu gương, có trách nhiệm trong xây dựng tập thể. Những sáng kiến được công nhận, kết quả trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo của thầy. Đây cũng là những việc làm cụ thể cần được phát huy, nhân rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường.

Từ việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu sáng kiến đến trách nhiệm trong công tác Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên Trường PTDTBT THCS Mường Nhé đang cụ thể hóa nội dung học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm gắn với nhiệm vụ được giao. Khi tinh thần “dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trở thành ý thức thường xuyên, phong trào sẽ tạo động lực xây dựng đội ngũ nhà giáo tận tụy, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.