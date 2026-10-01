Học tập suốt đời gắn với kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo

Phát động Tuần lễ học tập suốt đời tại Trường Tiểu học Thủy Lương (phường Hương Thủy)

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1 đến 7/10, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các sự kiện giáo dục, văn hóa tại địa phương.

Các hoạt động tập trung việc khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học tiếp cận, thực hành kỹ năng số, khai thác học liệu mở, nền tảng học tập trực tuyến và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Tại các cơ sở mầm non, phổ thông, các hoạt động được tổ chức phù hợp với lứa tuổi, cấp học, chú trọng hình thành năng lực tự học, khai thác học liệu số và sử dụng công nghệ phục vụ học tập. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức hoạt động bồi dưỡng, hướng nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.

Qua các hoạt động học tập suốt đời được triển khai thời gian qua, việc học ngày càng được gắn với nhu cầu thực tế của người học và đời sống, từ tự học, đọc sách, nâng cao trình độ đến bổ sung kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số. Năm nay, nội dung được nhấn mạnh hơn ở khả năng thực hành và ứng dụng công nghệ, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm trong học tập, công việc và cuộc sống.

Việc đưa kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo vào Tuần lễ không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ mà còn hướng đến hình thành thói quen tự học, khả năng tiếp cận và chọn lọc thông tin, sử dụng công nghệ đúng mục đích. Qua đó, tinh thần học tập suốt đời được gắn chặt hơn với yêu cầu học để làm, học để thích ứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.