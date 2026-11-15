Học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống kiều bào Canada

TS. Nguyễn Đài Trang (trái), Chủ nhiệm Sáng kiến Canada–ASEAN thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Á, Đại học York, tặng đồng chí Dương Trung Ý cuốn sách song ngữ Việt–Anh “Bài ca Hồ Chí Minh”, một trong những công trình của bà nhằm giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tới bạn đọc Việt Nam và quốc tế. Ảnh: TTXVN phát

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang, người có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Canada, việc giới thiệu những giá trị ấy cần gần gũi, gắn với đời sống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn và vận dụng trong học tập, lao động, hoạt động cộng đồng. Việc gắn tìm hiểu di sản với thực hành trong đời sống phù hợp với tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thành những hành động cụ thể.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang, Chủ nhiệm Sáng kiến Canada-ASEAN thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Á, Đại học York, cho biết điều đưa bà đến với việc nghiên cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là mong muốn hiểu rõ hơn lịch sử dân tộc, cội nguồn và đồng bào mình. Những câu hỏi về các cuộc đấu tranh giành độc lập, nguyên nhân gây ra nghèo đói, chậm phát triển, bất bình đẳng xã hội và giải pháp phát triển kinh tế đã thôi thúc bà tìm đọc tư liệu. Qua quá trình đó, bà nhận thức sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những bước ngoặt lớn trong lịch sử Việt Nam.

Từ tư liệu và công trình đã nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang nhận thấy tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng nhiều giá trị có ý nghĩa thiết thực với xã hội hiện nay. Đó là tinh thần hy sinh vì dân tộc, khát vọng công lý, tầm nhìn rộng mở và mong muốn xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Theo bà, hành trình tìm đường cứu nước và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nhận được sự quan tâm của bạn bè quốc tế.

Đối với người Việt sống xa quê hương, việc tìm hiểu lịch sử còn gắn với nhu cầu xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đã sống ở nước ngoài hơn 3 thập kỷ, Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang cho biết trải nghiệm của bản thân càng giúp bà thấm thía hơn ý nghĩa của sự kiên trì, tinh thần tự học, ý chí và tầm nhìn qua hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo bà, hội nhập và đóng góp cho xã hội sở tại là quá trình cần nhiều thời gian, công sức. Từ việc học ngoại ngữ để giao tiếp, tham gia các tổ chức địa phương, đến việc xây dựng quan hệ với cộng đồng sở tại, mỗi bước đi đều đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và phương pháp tổ chức hiệu quả.

Những nỗ lực đó tạo điều kiện để người Việt có thể đóng góp tiếng nói cho cộng đồng và tăng cường sự kết nối với quê hương. Từ trải nghiệm này, bà Nguyễn Đài Trang mong thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài quan tâm hơn đến những giá trị lâu dài của cuộc sống. Bà chia sẻ: “Thành công không chỉ được đo bằng điều kiện vật chất mà còn ở tri thức, trách nhiệm xã hội và những đóng góp tích cực cho cộng đồng”. Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang khuyến khích các bạn trẻ chủ động tìm hiểu xu hướng phát triển xã hội và tình hình thế giới, đặt các vấn đề đó trong mối liên hệ giữa Việt Nam với nơi mình sinh sống. Hiểu cả hai môi trường sẽ giúp mỗi người lựa chọn hướng đi phù hợp, phát huy năng lực và tìm được cách đóng góp thiết thực.

Để di sản Hồ Chí Minh đến gần hơn với thế hệ trẻ và công chúng quốc tế, bà Nguyễn Đài Trang cũng đề xuất cách giới thiệu gần gũi, dễ hiểu, có cơ sở tư liệu và nghiên cứu khoa học, gắn với những vấn đề cụ thể của xã hội đương đại. Một hướng đi thiết thực là thường xuyên phổ biến các bài viết ngắn trên mạng xã hội, mỗi bài tập trung vào một chủ đề như chống phân biệt chủng tộc, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, phòng chống tham nhũng và xây dựng xã hội công bằng. Theo bà, nội dung cần được trình bày bằng ngôn ngữ phù hợp với cách tiếp nhận và mối quan tâm của từng nhóm công chúng.

Để minh họa, Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang dẫn tác phẩm “Chủng tộc da đen” (1925) của Nguyễn Ái Quốc như một tư liệu có thể giới thiệu khi đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Theo bà, từ một vấn đề được quan tâm, người đọc có thể tìm hiểu thêm quan điểm và tinh thần đấu tranh chống áp bức, bất công của Người. Cách tiếp cận này mở ra cơ hội đối thoại, chia sẻ những giá trị chung của nhân loại, giúp việc giới thiệu di sản gắn với mối quan tâm của công chúng quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang tin rằng cách tiếp cận này có thể đồng thời góp phần bồi đắp hiểu biết về cội nguồn cho người Việt trẻ ở nước ngoài và tăng cường đối thoại với bạn bè quốc tế. Khi được kết nối với các vấn đề thiết thực của thời đại, những giá trị nhân văn trong di sản Hồ Chí Minh có thể trở thành nguồn cảm hứng trong học tập, lao động, hội nhập và đóng góp cho cộng đồng.