Học tập kinh nghiệm triển khai hiệu quả Dự án DK1

Chương trình được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Quản lý Dự án K1 và các đơn vị liên quan tổ chức.

Đoàn công tác do ông Phù Quang Kích, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Quản lý Dự án K1, làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có ông Tạ Việt Anh, đại diện Tổ chức ActionAid, đơn vị tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật; đại diện các sở, ban, ngành chuyên môn, lãnh đạo UBND, Phòng Kinh tế và đại diện cộng đồng các xã thuộc địa bàn dự án.

Đoàn công tác Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tham quan hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở chế biến thuỷ sản ở phường Khánh Hoà, TP Cần Thơ.

Tìm hiểu hiệu quả mô hình biogas

Trong ngày làm việc đầu tiên, đoàn công tác đến tham quan mô hình hầm biogas xử lý chất thải tại các hộ nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn phường Khánh Hoà.

Tại đây, các đại biểu tìm hiểu quy trình thu gom, xử lý chất thải và chuyển hoá thành khí sinh học phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Mô hình tận dụng nguồn chất thải, tạo năng lượng tái tạo, đồng thời hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Ông Phù Quang Kích, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau (giữa), tham quan mô hình biogas xử lý nước thải nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, tạo nguồn khí đốt tại Hợp tác xã Thành Phát, TP Cần Thơ.

Chia sẻ về hiệu quả mô hình, chị Đoàn Kiều Diễm, Giám đốc Hợp tác xã Nuôi trồng thuỷ sản Thành Phát, phường Khánh Hoà, cho biết, Dự án K1 hỗ trợ 90% kinh phí thực hiện hầm biogas. Nhờ nguồn khí sinh học được cung cấp ổn định, gia đình và hợp tác xã giảm đáng kể chi phí năng lượng phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Việc xử lý chất thải cũng góp phần cải thiện vệ sinh môi trường khu vực nuôi trồng, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Bà Đoàn Kiều Diễm, Giám đốc Hợp tác xã Thành Phát, chia sẻ hiệu quả của mô hình biogas trong xử lý nước thải, giảm chi phí sản xuất.

Bên cạnh tìm hiểu mô hình biogas, đoàn còn trao đổi với các thành viên hợp tác xã về quy trình sản xuất, phương thức liên kết chuỗi giá trị, kỹ thuật chế biến và kinh nghiệm duy trì sinh kế cộng đồng.

Những kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm đầu ra ổn định là cơ sở thực tiễn để đoàn nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện tại Cà Mau.

Ông Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV (bên phải), trao đổi với đại diện Hợp tác xã Thành Phát về quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống biogas xử lý nước thải.

Trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả dự án

Trong ngày làm việc thứ hai, đoàn tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai Dự án K1 giai đoạn 2024-2026.

Đại diện UBND phường Khánh Hoà báo cáo những kết quả đạt được, các hoạt động tiêu biểu, khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Lâm Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND phường Khánh Hoà, thông tin về tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản và các mô hình hiệu quả từ Dự án K1 tại địa phương.

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của Ban Quản lý Dự án K1, đại biểu tập trung thảo luận về hiệu quả và mức độ chuyển biến của các mô hình tại cơ sở; những khó khăn trong vận hành kỹ thuật, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Ông Tô Thanh Nhị, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Khánh Hoà, đề xuất nhân rộng các giải pháp đã được kiểm chứng, tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật để nâng cao năng lực bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ông Trần Sử Đạt, chuyên viên Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ, đề xuất phân bổ mức hỗ trợ đầu tư Dự án K1 phù hợp với quy mô sản xuất, tránh áp dụng đồng đều giữa các đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, các ý kiến phân tích về tính bền vững của mô hình, đề xuất cơ chế phối hợp, nguồn lực, nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng khi triển khai dự án tại Cà Mau trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Thanh Nhanh, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho rằng cần đánh giá cụ thể tác động môi trường của mô hình.

Một nội dung được quan tâm là phát huy vai trò, tiếng nói của phụ nữ và thanh niên, nông dân trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và tham gia quyết định các vấn đề tại cộng đồng.

Qua đó, hướng đến nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và từng bước hình thành khả năng chủ động duy trì các mô hình chuyển đổi năng lượng tái tạo, quản lý chất thải bền vững sau khi kết thúc hỗ trợ của dự án.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau Phù Quang Kích đánh giá những kết quả đạt được qua khảo sát thực tế, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhân rộng và duy trì bền vững các mô hình trong giai đoạn 2 của dự án.

Chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm giúp đoàn công tác tỉnh Cà Mau tiếp cận trực tiếp các mô hình, trao đổi với đơn vị triển khai và người dân thụ hưởng, qua đó có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá tính phù hợp, khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh..

Những kinh nghiệm thu nhận được sẽ góp phần hoàn thiện giải pháp, phương thức tổ chức thực hiện Dự án K1 giai đoạn 2026-2029, hướng đến phát triển sinh kế gắn với chuyển đổi năng lượng tái tạo, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường bền vững tại địa phương./.