Học sinh Yên Nghĩa tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Phương Thanh

Tại chương trình, báo cáo viên giới thiệu chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội; những chiến công, thành tích tiêu biểu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua những câu chuyện lịch sử, học sinh có thêm hiểu biết về truyền thống chiến đấu anh dũng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Những nội dung lịch sử được truyền tải bằng cách kể chuyện, trao đổi gần gũi, giúp các em có thêm những góc nhìn sinh động về quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Học sinh Trường THCS Yên Nghĩa hào hứng giao lưu, trả lời các câu hỏi tại chương trình. Ảnh: Phương Thanh

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa báo cáo viên với học sinh. Nhiều câu hỏi thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học đường được các em đặt ra, tập trung tìm hiểu những chiến công, thành tích tiêu biểu của lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ; truyền thống đấu tranh của lực lượng dân quân.

Thông qua phần giao lưu, báo cáo viên là cán bộ, cựu chiến binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ những câu chuyện về quá trình rèn luyện, phấn đấu để trở thành người quân nhân cách mạng. Qua đó, giúp học sinh hiểu thêm về giá trị của kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Học sinh Trường THCS Yên Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô giáo và đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Nghĩa. Ảnh: Phương Thanh

Chương trình đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong học tập, tu dưỡng đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động nói chuyện truyền thống góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống quân đội và lực lượng vũ trang Thủ đô cho học sinh trên địa bàn; qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.