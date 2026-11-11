Học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kỹ năng số an toàn

Đông đảo các em học sinh Trường bán trú tiểu học và THCS A Vao tham gia buổi truyền thông - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại sự kiện, học sinh được các chuyên gia trang bị kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và bảo vệ trẻ em. Thông qua chiến dịch truyền thông nhằm trang bị cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số kỹ năng nhận diện các nguy cơ, tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Nội dung truyền thông tập trung hướng dẫn các em nhận diện hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối và bắt nạt học đường; những nguy cơ tiềm ẩn trên môi trường mạng cũng được phân tích cụ thể. Cùng với đó học sinh được hướng dẫn sử dụng internet, mạng xã hội an toàn và văn minh.

Đặc biệt, các em đã được trang bị kỹ năng nhận diện cạm bẫy trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân; cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi bản thân hoặc người xung quanh gặp tình huống nguy hiểm. Chiến dịch còn hướng đến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, gia đình và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em.

Các em học sinh mong muốn được truyền đạt những kiến thức tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng - Ảnh: Hoàng Hùng

Chiến dịch cũng chú trọng phát huy sự phối hợp giữa Hội LHPN, nhà trường, gia đình và xã hội. Đây là yếu tố quan trọng để kịp thời phát hiện, hỗ trợ và can thiệp khi trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Chiến dịch góp phần đưa các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em đến gần hơn với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng, sẻ chia và trách nhiệm trong ứng xử; đồng thời góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho trẻ em.