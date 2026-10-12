Học sinh vùng cao Y Tý vẽ tranh 'Cháu yêu chú bộ đội Biên phòng'

Tranh vẽ của học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Y Tý về chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc.

Học sinh vùng cao Y Tý thi vẽ tranh "Cháu yêu chú bộ đội Biên phòng"

Cuộc thi vẽ tranh "Cháu yêu chú bộ đội Biên phòng" thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh các khối lớp, quy tụ hơn 100 tác phẩm mang màu sắc tươi sáng và góc nhìn hồn nhiên của tuổi thơ vùng cao.

Dưới lăng kính ngây thơ, hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh hiện lên rất gần gũi, ấm áp.

Dù nét vẽ còn mộc mạc, một số tác phẩm chưa thực sự chuẩn xác về điều lệnh hay lễ tiết quân ngũ nhưng đều gửi gắm trọn vẹn tình cảm chân thành, lòng kính trọng và sự biết ơn sâu sắc của các em học sinh đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý nói riêng và lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung.

Thông qua hoạt động sáng tạo nghệ thuật, các em không chỉ có cơ hội phát triển năng khiếu, kỹ năng mỹ thuật mà còn được giáo dục trực quan sinh động về truyền thống yêu nước.

Cuộc thi giúp thế hệ trẻ vùng cao thấu hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của lực lượng bảo vệ biên cương ngày đêm bám bản, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm gìn giữ chủ quyền từ mỗi học sinh ngay từ ghế nhà trường.

Chúng cháu yêu chú Bộ đội Biên phòng.

Chắc tay súng bảo vệ biên cương hòa bình, hữu nghị. Ảnh: Trọng Mạc