Học sinh vùng cao và máy điểm danh điện tử

Ý tưởng thiết thực

Nhiều tháng nay, hình ảnh học sinh khối THCS của Trường tiểu học và THCS A Xing quẹt thẻ để vào lớp đã trở nên quen thuộc. Trong môi trường học đường, điểm danh được thực hiện thường xuyên để theo dõi tình hình chuyên cần của học sinh.

Tuy nhiên, với phương pháp truyền thống, giáo viên phải gọi tên từng em hoặc kiểm đếm số lượng học sinh có mặt vừa mất thời gian vừa tạo thêm công việc hành chính. Từ thực tế đó, năm 2025, em Hồ Thái Ngọc Châu, lớp 9B và em Nguyễn Cửu Quang Hà (hiện đã học lên THPT) nảy ra ý tưởng xây dựng một thiết bị điểm danh tự động.

“Ý tưởng của chúng em xuất phát từ việc kiểm tra sĩ số học sinh mỗi ngày của giáo viên. Đó là công việc mất nhiều thời gian, nhất là khi giáo viên không có mặt trực tiếp tại lớp”, em Ngọc Châu giải thích. Từ một vấn đề gần gũi trong học tập, hai em bắt đầu tìm tòi giải pháp ứng dụng công nghệ để thay thế một phần thao tác thủ công.

Thầy Nguyễn Mai Trọng (bên phải), Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS A Xing giới thiệu về thiết bị điểm danh áp dụng tại nhà trường - Ảnh: Đ.V

Trong quá trình nghiên cứu, Ngọc Châu cùng bạn đã tìm hiểu nguyên lý hoạt động của thiết bị, cách nhận diện thẻ RFID (một loại thẻ sử dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến) và truyền dữ liệu qua wifi. Được sự quan tâm, ủng hộ của nhà trường và sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của thầy giáo Đinh Văn Toán, các em từng bước hoàn thiện sản phẩm để tham gia và đạt giải ba tại cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2025.

“Chúng em rất vui khi sản phẩm đạt giải và còn được thí điểm sử dụng trong nhà trường. Em hy vọng sản phẩm được nhân rộng ở các trường khác trong thời gian tới”, Ngọc Châu chia sẻ.

Thầy giáo Đinh Văn Toán cho biết, sau cuộc thi, nhận thấy tiềm năng của thiết bị nên Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục hỗ trợ thầy và hai em hoàn thiện sản phẩm. “Sau khi nghiên cứu, sửa chữa những lỗi còn tồn tại, tháng 1/2026 thiết bị điểm danh bằng thẻ RFID được nhà trường tổ chức thử nghiệm tại 1 lớp khối THCS. Sau quá trình thí điểm hiệu quả, đến nay nhà trường đã nhân rộng mô hình cho tất cả 8 lớp khối THCS với tổng số 370 học sinh", thầy Toán cho biết.

Điểm danh đơn giản, tiện lợi

Theo thầy giáo Đinh Văn Toán, điểm đáng chú ý của thiết bị là sử dụng công nghệ nhận diện thẻ RFID, cho phép ghi nhận thông tin thông qua thẻ được cấp riêng cho từng học sinh. Theo thiết kế, mỗi em có một thẻ RFID được tích hợp vào bảng tên để thuận tiện mang theo. Khi đến lớp, học sinh đưa thẻ lại gần đầu đọc của máy. Hệ thống tiếp nhận mã thẻ, đối chiếu với thông tin đã được cài đặt, ghi nhận thời điểm điểm danh rồi truyền dữ liệu qua kết nối wifi lên Google Sheets.

Nhờ đó, thông tin chuyên cần được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử, giúp giáo viên theo dõi, tổng hợp và kiểm tra thuận tiện hơn so với việc ghi chép hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Cách thức vận hành này có nét tương đồng với hoạt động chấm công tại các cơ quan, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong môi trường giáo dục, mục đích chính là hỗ trợ quản lý sĩ số, theo dõi chuyên cần và giảm bớt những thao tác lặp lại của giáo viên.

Như thói quen, mỗi buổi sáng, em Hồ Thị Ngân, lớp 9A nhanh chóng quét thẻ trước khi vào lớp. Đối với em, việc này tiện dụng hơn nhiều so với việc điểm danh thủ công trước đây.

“Em rất hào hứng khi được trải nghiệm điểm danh bằng thiết bị quẹt thẻ này ngay tại trường mình. Thao tác rất đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Việc sử dụng thẻ để điểm danh giúp chúng em từng bước làm quen với các ứng dụng công nghệ vào những hoạt động thường ngày trong trường lớp”, Ngân cho biết.

Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS A Xing thông tin, sau một thời gian áp dụng, thiết bị điểm danh đã dần hoạt động ổn định. Thực tế cho thấy, thiết bị đã giúp rút ngắn thời gian điểm danh đầu buổi, hạn chế khối lượng ghi chép và tạo thuận lợi cho việc tổng hợp dữ liệu. Giáo viên nhờ đó có thêm thời gian dành cho hoạt động giảng dạy, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh. “Sau một thời gian áp dụng, tình hình chuyên cần của học sinh nhà trường chuyển biến tích cực và thực chất hơn. Tôi thấy thiết bị này có tính ứng dụng cao, phù hợp với các trường học ở các địa bàn khác nhau. Do đó mong muốn kêu gọi nguồn tài trợ tiếp tục hỗ trợ để hiệu chỉnh, hoàn thiện mô hình tối ưu nhất để có thể nhân rộng”, thầy giáo Nguyễn Mai Trọng cho biết thêm.