Học sinh vùng cao Quảng Trị náo nức về học nội trú ở những ngôi trường mới

Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thượng Trạch tập thể dục buổi sáng. (Ảnh: HP)

Quán triệt tinh thần hỗ trợ tối đa nhà trường trong buổi đầu đón học sinh và tạo ấn tượng tốt cho các em về nơi học tập, sinh hoạt mới, các đồng chí Đinh Minh Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dân Hóa cùng lực lượng của xã và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai đến Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa từ rất sớm để đón học sinh.

Em Phạm Khánh Phương, sinh năm 2016, người Sách (dân tộc Chứt) đến từ bản Y Leng, xã Dân Hóa, chia sẻ: "Em rất bỡ ngỡ vì lần đầu tiên xa nhà và được đón vào nội trú tại trường học mới khang trang. Hằng ngày, không ở cạnh ba mẹ nữa nhưng em được các thầy cô giáo chăm sóc, dạy bảo, được cùng học, cùng ăn và sinh hoạt với các bạn nên em cảm thấy rất vui".

Giáo viên và bộ đội biên phòng đón và hướng dẫn học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa vào lớp. (Ảnh: HC)

Chị Đinh Thị Ánh Hồng, mẹ của em Khánh Phương, cũng như một số phụ huynh khác ở bản Y Leng hôm nay không lên rẫy mà tất bật chuẩn bị áo quần, sách vở và đưa con em đến trường để giao cho các thầy cô giáo đón vào trường mới. Chị nhìn con đi trong hàng cùng bạn bè, dưới sự hỗ trợ, nhắc nhở của các chú bộ đội biên phòng mà lòng thêm vui.

Cùng với cán bộ xã, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng hướng dẫn học sinh di chuyển vào trường nền nếp, an toàn; đồng thời được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe trước khi ổn định lớp học.

Trong ngày đầu đến trường mới, các em được học tập, ăn ở tại ngôi trường khang trang, sạch đẹp, với hệ thống phòng học, khu nội trú và nhà ăn rộng rãi, đầy đủ điều kiện phục vụ sinh hoạt, học tập.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dân Hóa Phạm Văn Bắc trò chuyện với các em học sinh. (Ảnh: HC)

Thầy giáo Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa cho biết, trong ngày đầu tiên, trường đón 55 học sinh của 2 lớp 5A1.1 và 5A1.2 đến trường. Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, công tác đón tiếp được triển khai chu đáo, tạo tâm lý thân thiện, gần gũi, giúp các em bước đầu làm quen với môi trường học tập và sinh hoạt mới. Sau khi ổn định tổ chức, học sinh được hướng dẫn ăn sáng, tập trung theo lớp và tham gia các hoạt động theo lịch trình đã xây dựng.

Đến ngày 16/11, số học sinh còn lại (710 học sinh gồm 499 học sinh trung học cơ sở, 127 học sinh lớp 4 và 84 học sinh bán trú khối tiểu học) sẽ được đón tới trường để bảo đảm vận hành đồng bộ các hoạt động dạy học, ăn, ở, chăm sóc, quản lý các em.

Học sinh người Khùa, người Mày ở phía bắc tỉnh Quảng Trị được học trong ngôi trường mới, khang trang. (Ảnh: HC)

“Bên cạnh nhà trường, sự đồng hành của các bậc phụ huynh trong ngày đầu tiên có ý nghĩa rất thiết thực. Sự quan tâm của gia đình đã tạo không khí gần gũi, ấm áp, giúp học sinh giảm bỡ ngỡ, thêm yên tâm và tự tin khi bắt đầu cuộc sống sinh hoạt tập trung tại trường”, thầy Chương chia sẻ.

Tại xã biên giới Thượng Trạch, việc đón học sinh đến trường có phần nhanh và chủ động. Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thượng Trạch Hoàng Đức Hòa cho biết, trường được xây dựng trên diện tích 60.000m², quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 950 học sinh trên địa bàn.

Trong khi đó, học sinh người Ma Coong, A Rem ở xã Thượng Trạch vẫn còn bỡ ngỡ với trường lớp mới trong không gian học tập rộng rãi, an toàn và nhiều tiện ích. (Ảnh: HP)

Ngày 1/11, nhà trường tổ chức chuyển 452 học sinh đến cơ sở mới, gồm 344 học sinh cấp trung học cơ sở, bố trí tại 36 phòng nội trú; 108 học sinh cấp tiểu học, bố trí tại 4 phòng bán trú.

Ngày 4/11, nhà trường tiếp tục huy động 145 học sinh lớp 4 và lớp 5 tại các điểm bản về ở nội trú. Hiện tổng số học sinh học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú tại cơ sở mới là 597 em, sử dụng 58 phòng ở học sinh.

Nhà trường bố trí 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên về sinh hoạt tại khu nội trú giáo viên; đồng thời phân công quản lý khu nội trú, thực hiện nội quy sinh hoạt, vệ sinh, an ninh trật tự và bảo quản tài sản.

Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã phối hợp tổ chức hướng dẫn học sinh gấp chăn màn, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, sắp xếp nội vụ, sử dụng thiết bị trong phòng ở và phòng học; rèn luyện giờ giấc và nề nếp tập thể. Các em được hướng dẫn cụ thể về thời gian biểu hằng ngày, ý thức tự phục vụ, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của nhà trường.

Bếp nấu của Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thượng Trạch sạch sẽ, hiện đại. (Ảnh: HP)

Đơn vị biên phòng cũng hỗ trợ nhà trường tổ chức nấu ăn, vận hành nhà bếp và phòng ăn; từng bước hoàn thiện quy trình chế biến, chia suất ăn, bố trí chỗ ngồi và vệ sinh sau ăn. Nhờ đó, từ ngày 2/11, nhà trường chính thức tổ chức dạy học tại cơ sở mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Trạch Hồ Ngọc Thanh, việc đón học sinh về trường mới không chỉ mở ra môi trường học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng biên giới mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là niềm vui, niềm tự hào của thầy và trò, các bậc phụ huynh, đồng thời góp phần tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Học sinh dùng bữa ngon miệng với suất ăn bảo đảm tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh thực phẩm. (Ảnh: HP)

Để hoạt động nhà trường diễn ra ổn định, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các hạng mục phụ trợ cũng như khắc phục những bất cập phát sinh khi đưa công trình vào sử dụng.

Clip các chú Bộ đội Biên phòng hướng dẫn học sinh nội trú ở Thượng Trạch tập thể dục buổi sáng. (Nguồn: HP)

Chính quyền các xã biên giới cũng đề nghị các Đồn Biên phòng và Công an xã tiếp tục phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và ổn định hoạt động nội trú trong thời gian tiếp theo.