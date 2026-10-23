Học sinh vùng biên vẽ những mùa hoa Lâm Đồng

Tác phẩm đạt giải Nhất bảng D của em Thái Ngọc Hà Minh, Trường THCS Cao Bá Quát, xã Đắk Wil

Một Lâm Đồng rực rỡ sắc màu

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026 chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 tại khu vực phía Tây thu hút gần 2.000 tác phẩm dự thi. Qua vòng sơ loại, Ban Tổ chức lựa chọn 200 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết vẽ tranh trực tiếp.

Trong 180 phút, bằng những nét vẽ sáng tạo và màu sắc sinh động, các thí sinh đã tái hiện vẻ đẹp của hoa Đà Lạt, thiên nhiên, văn hóa và con người Lâm Đồng.

Mỗi bức tranh mang một góc nhìn, một thông điệp riêng, nhưng đều thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào và khát vọng về một Lâm Đồng rực rỡ sắc màu, giàu bản sắc.

Những bức tranh của Hà Minh thể hiện sự đa dạng trong văn hóa Lâm Đồng

Kết quả chung cuộc, tại bảng D, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Thái Ngọc Hà Minh, Trường THCS Cao Bá Quát (xã Đắk Wil); giải Nhì thuộc về Nguyễn Thị Thảo An, Trường Tiểu học - THCS Đắk Búk So (xã Tuy Đức).

Xuyên suốt cuộc thi, các nữ sinh đã bám sát chủ đề, thể hiện tình yêu với sắc hoa Đà Lạt và sự đa dạng trong văn hóa các dân tộc Lâm Đồng.

Đáng chú ý, các tác phẩm không chỉ tái hiện vẻ đẹp của những vườn hoa mà còn khéo léo lồng ghép hình ảnh núi rừng, kiến trúc truyền thống, trang phục và sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Em Thái Ngọc Hà Minh gửi gắm tình yêu với quê hương thông qua bức tranh có sự kết hợp giữa sắc hoa và sắc màu văn hóa các dân tộc

Em Thái Ngọc Hà Minh (Trường THCS Cao Bá Quát) chia sẻ, bức tranh của em là sự kết hợp giữa sắc màu của những vườn hoa, cây xanh với nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Trên nền núi Lang Biang hùng vĩ, những thiếu nữ trong trang phục truyền thống cùng nắm tay múa hát giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Bên cạnh đó là hình ảnh nghệ nhân đánh cồng chiêng, những mái nhà truyền thống và công trình kiến trúc mang dấu ấn văn hóa Chăm.

Hà Minh gửi gắm tình yêu dành cho Festival Hoa Đà Lạt

Theo Hà Minh, Lâm Đồng là nơi sinh sống của 49 dân tộc, mỗi dân tộc có những nét văn hóa, phong tục và trang phục riêng. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên một bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, giàu bản sắc.

Vì vậy, bên cạnh vẻ đẹp của hoa Đà Lạt, em mong muốn đưa những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc vào tác phẩm. Qua đó thể hiện một Lâm Đồng vừa tươi đẹp, vừa giàu truyền thống.

Đối với Hà Minh, bài dự thi không chỉ gửi gắm tình yêu dành cho Festival Hoa Đà Lạt mà còn kể câu chuyện về sự giao thoa, gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc, cùng tạo nên diện mạo một Lâm Đồng đa dạng, thống nhất và rực rỡ sắc màu.

Giấc mơ phố hoa của học trò vùng biên

Nếu như bức tranh của Thái Ngọc Hà Minh gửi gắm tình cảm của một người con Đà Lạt hướng về quê hương (gia đình Hà Minh từng có thời gian dài sinh sống tại Đà Lạt) thì bức tranh của Nguyễn Thị Thảo An (Trường Tiểu học - THCS Đắk Búk So) lại gửi gắm ước mơ một lần đặt chân tới vùng đất ngàn hoa.

Khoảng cách địa lý hơn 300 km nên Thảo An biết về Festival Hoa chủ yếu từ sách báo và mạng internet. Từ những điều được nghe, được thấy, Thảo An đã tưởng tượng, sáng tạo ra tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Nguyễn Thị Thảo An, Trường Tiểu học - THCS Đắk Búk So tại vòng thi chung kết cuộc thi vẽ tranh

Em Nguyễn Thị Thảo An cho biết, trước khi tham gia cuộc thi, em đã tìm hiểu về Đà Lạt, các loài hoa đặc trưng và không khí của Festival Hoa qua nhiều hình ảnh trên internet.

Dù chưa từng được trực tiếp tham dự Festival Hoa, Thảo An vẫn hình dung về một không gian ngập tràn sắc màu, nơi những loài hoa khoe sắc giữa thiên nhiên thơ mộng.

“Em mong ước được một lần đặt chân đến Đà Lạt, tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh sắc mà lâu nay chỉ được biết qua hình ảnh. Hơn cả, em muốn được hòa mình vào không khí Festival Hoa, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người Lâm Đồng, để thêm hiểu và yêu mến quê hương mình”, Thảo An chia sẻ thêm.

Em Thảo An (hàng 2, ngoài cùng bên trái) và các bạn mong muốn được đến với Festival Hoa để cảm nhận không khí lễ hội

Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, lần đầu tiên học sinh khu vực phía Tây Lâm Đồng được hòa mình vào không khí của Festival Hoa thông qua hoạt động hưởng ứng. Dù cách xa trung tâm tổ chức lễ hội hàng trăm cây số, các em vẫn có thể hòa mình vào không khí Festival Hoa bằng chính sự sáng tạo và tình yêu dành cho quê hương.