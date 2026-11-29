Ngày 29/11, Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, quy tụ khoảng 200 đội thi đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan, với tổng số người tham dự trên 1.500 người. Đây là dịp để học sinh các nước giao lưu, tranh tài trong lĩnh vực Robotics, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), đồng thời giới thiệu năng lực công nghệ Việt Nam và hình ảnh văn hóa, con người Đất Tổ tới bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026 phát biểu.

Với chủ đề “Synapse City – Thành phố kết nối thông minh 2050”, AIROC 2026 đặt các thí sinh vào bối cảnh những siêu đô thị tương lai phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn. Trong vai những kỹ sư trưởng, học sinh điều phối các robot tự hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật để phân tích, qua đó góp phần khôi phục môi trường thành phố.

Cuộc thi được thiết kế theo định hướng Physical AI – Trí tuệ nhân tạo vật lý, với tinh thần “Code to Think” – lập trình để tư duy. Thí sinh không chỉ lắp ráp, điều khiển robot theo câu lệnh có sẵn mà phải vận dụng cảm biến để nhận diện môi trường, sử dụng thuật toán ra quyết định và kết nối thiết bị qua IoT. Các nhiệm vụ thi đấu gắn với những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc như sức khỏe, đổi mới sáng tạo, đô thị bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngài YB Datuk James bin Ratib, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah, Malaysia phát biểu.

Điểm nhấn của AIROC 2026 là tất cả các bảng thi đều sử dụng robot Leanbot do Công ty Cổ phần Công nghệ DTT nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi Robotics quốc tế tổ chức tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn nền tảng robot do doanh nghiệp trong nước phát triển. Qua đó, góp phần khẳng định năng lực công nghệ Việt Nam và quảng bá sản phẩm công nghệ giáo dục trong nước ra thị trường quốc tế.

Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi AI IoT Robotics Challenge (AIROC) 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ.

Leanbot tích hợp Robotics, IoT và AI trên cùng một nền tảng, kết hợp hệ sinh thái Pythaverse và công nghệ Digital Twin (bản sao số). Thông qua môi trường mô phỏng, học sinh có thể lập trình, thử nghiệm thuật toán trước khi vận hành robot thực tế. Trong đó, Leanbot Standard dành cho học sinh tiểu học làm quen với lập trình và điều khiển robot cơ bản; Leanbot IoT dành cho học sinh trung học, hỗ trợ thu thập, phân tích dữ liệu cảm biến và thực hiện các nhiệm vụ công nghệ phức tạp hơn.

Không chỉ là sân chơi tranh tài, AIROC 2026 còn mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ, thử nghiệm ý tưởng và học cách vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

AIROC có tiền thân là Robothon, sân chơi Robotics quốc tế khởi xướng tại Malaysia và phát triển gần 20 năm. Từ năm 2026, cuộc thi chính thức đổi tên thành AIROC, mở rộng nội dung theo hướng tích hợp sâu AI và IoT. Tại Việt Nam, cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy giáo dục STEM và kết nối nhà trường với doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi quy tụ hơn 200 đội thi với gần 500 thí sinh đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan.

Bên cạnh các phần thi, chương trình STEM Carnival được tổ chức tại sân trước Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, với các gian hàng giáo dục, khoa học công nghệ, sản phẩm OCOP và giới thiệu du lịch Đất Tổ. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa như Hát Xoan, biểu diễn cồng chiêng, mặc trang phục dân tộc, gói bánh chưng, giã bánh dày cũng góp phần giúp học sinh, chuyên gia và khách quốc tế hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và con người Phú Thọ.

Đội thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ, Việt Nam) giành giải Vô địch bảng Master tại Chung kết AIROC Quốc tế 2026.

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026 nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, phát triển năng lực số và mở rộng cơ hội học tập, sáng tạo, hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ. Ông cũng bày tỏ tự hào khi robot Leanbot – sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” được sản xuất tại Phú Thọ – trở thành nền tảng để các tài năng trẻ từ nhiều quốc gia cùng học tập, sáng tạo và tranh tài.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi

Một trong những điểm nhấn của Lễ tổng kết và trao giải là nghi thức chuyển giao Cờ đăng cai AIROC 2027 cho bang Sabah, Malaysia. Ngài YB Datuk James bin Ratib, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah, đã tiếp nhận lá cờ, đại diện cho bang Sabah – địa phương sẽ đăng cai tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2027.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngài YB Datuk James bin Ratib, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah, Malaysia cảm ơn tỉnh Phú Thọ đã tổ chức một kỳ AIROC 2026 thành công, đồng thời khẳng định bang Sabah sẽ chào đón các thí sinh, chuyên gia và bạn bè quốc tế tại thành phố Kota Kinabalu vào năm 2027. Việc chuyển giao quyền đăng cai không chỉ tiếp nối hành trình phát triển của cuộc thi mà còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ tri thức và thúc đẩy giao lưu trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Tại Vòng Chung kết quốc tế, các đội tranh tài ở 5 bảng thi, phù hợp với từng nhóm tuổi và trình độ. Bốn bảng Regular gồm Sơ cấp (Explorer, 6–9 tuổi), Trung cấp (Creator, 9–12 tuổi), Cao cấp (Innovator, 11–15 tuổi) và Ưu tú (Master, 15–18 tuổi). Ở các bảng thi này, học sinh sử dụng robot Leanbot Standard hoặc Leanbot IoT để thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn; riêng hai bảng Cao cấp và Ưu tú có thêm thử thách phân tích dữ liệu. Bên cạnh đó, Bảng Mở (Open Category, 13–20 tuổi) dành cho các đội thi theo hình thức dự án, trình bày và vận hành giải pháp robot trước Hội đồng giám khảo quốc tế.

Các bảng Regular thi đấu hai vòng, mỗi lượt chính thức kéo dài 2 phút. Ban Tổ chức trao một giải Vô địch, một giải Á quân 1 và một giải Á quân 2 ở mỗi bảng. Tổng giá trị tiền thưởng của các bảng Regular là 3.900 USD. Bảng Mở được đánh giá thông qua phần thuyết trình và vận hành dự án trước hội đồng gồm ba giám khảo.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Bên lề sự kiện, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết, AI Robotics 2026 là sân chơi quốc tế, tạo cơ hội để học sinh trong tỉnh và cả nước giao lưu, học hỏi bạn bè quốc tế. Qua đó, khơi dậy niềm đam mê, sự tự tin và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là AI, IoT và Robotics, vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường.

Sau cuộc thi, ngành Giáo dục Phú Thọ sẽ triển khai các kế hoạch phát triển giáo dục STEM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, AI, IoT và Robotics trong các câu lạc bộ STEM, qua đó nâng cao năng lực công nghệ và chuyển đổi số cho học sinh. Ngành cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch giai đoạn 2026-2030, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng các công nghệ mới trong trường học.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đạt giải cao.

Theo em Trịnh Xuân Sơn, học sinh lớp 11 Toán C, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, đội FreeWorld của em vừa giành giải Quán quân tại cuộc thi AI Robotics 2026 tổ chức tại Việt Nam. Sơn và các bạn rất hạnh phúc khi đạt được mục tiêu đã đặt ra từ những ngày đầu tham gia cuộc thi. Qua sân chơi này, em tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng ngoài chương trình học, đặc biệt là lập trình, làm việc nhóm, tư duy phân tích và phân chia nhiệm vụ.

Các đội thi đạt giải cao tại cuộc thi.

KẾT QUẢ CÁC BẢNG THI

Bảng Mở (Open Category)

Giải Vô địch: Can Tho University Elite High School (TP Cần Thơ, Việt Nam).

Giải Á quân 1: San Beda College Alabang (Philippines).

Giải Á quân 2: SMK Kubang Kerian (Malaysia).

Bảng Sơ cấp (Explorer)

Giải Vô địch: Tiểu học Bình Thủy – Phân hiệu 2 (TP Cần Thơ, Việt Nam).

Giải Á quân 1: SJK (C) Kuen Cheng 1 (Malaysia).

Giải Á quân 2: Tiểu học Ninh Kiều – Phân hiệu Trần Quốc Toản (TP Cần Thơ, Việt Nam).

Bảng Trung cấp (Creator)

Giải Vô địch: Tiểu học Bình Thủy – Phân hiệu 2 (TP Cần Thơ, Việt Nam).

Giải Á quân 1: Trường Tiểu học Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam).

Giải Á quân 2: SJK (C) Kuen Cheng 1 (Malaysia).

Bảng Cao cấp (Innovator)

Giải Vô địch: SMJK Katholik (Malaysia).

Giải Á quân 1: THCS Trần Văn Ơn và THCS Nguyễn Du (TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).

Giải Á quân 2: THCS Võ Trường Toản (TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).

Bảng Ưu tú (Master)

Giải Vô địch: Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ, Việt Nam).

Giải Á quân 1: Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ, Việt Nam).

Giải Á quân 2: Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ, Việt Nam).