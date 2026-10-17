Học sinh Việt Nam lập thành tích ấn tượng tại Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani

Ngày 17/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông tin, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026) đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Với thành tích này, đoàn Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 17/10/2026 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo kết quả được công bố tại lễ trao giải, học sinh Việt Nam đạt thành tích nổi bật khi toàn bộ thành viên đội tuyển đều giành huy chương. Trong đó, em Lê Bá Tuấn Việt, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành Huy chương Vàng.

Hai Huy chương Bạc thuộc về em Trương Bá Chí Thành, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Tăng Hạo Nhiên, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế.

Huy chương Đồng thuộc về em Lê Hồng Nhân, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026. Từ trái qua phải: PGS.TS Phạm Văn Hải, các học sinh Trương Bá Chí Thành, Lê Bá Tuấn Việt, Tăng Hạo Nhiên, Lê Hồng Nhân, tình nguyện viên và PGS.TS Nguyễn Công Toản (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Với 4 huy chương, đoàn Việt Nam đứng thứ 4 toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan. Kết quả này cho thấy năng lực của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực Vật lý, đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu khoa học.

Đội tuyển Việt Nam tham dự FIPhO 2026 được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý Quốc tế năm 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức, căn cứ vào kết quả thi và thứ hạng từ cao xuống thấp.

FIPhO 2026 là dịp để học sinh Việt Nam thể hiện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học và khả năng vận dụng kiến thức Vật lý để giải quyết các bài toán lý thuyết, thực nghiệm trong môi trường học thuật quốc tế. Thông qua cuộc thi, các em có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, mở rộng hiểu biết về khoa học và nâng cao năng lực hội nhập.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, hướng tới khuyến khích học sinh yêu thích Vật lý, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.