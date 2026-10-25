Học sinh Việt Nam giành nhiều giải thưởng Kỳ thi Olympic Tài năng Hóa học Trẻ Thế giới

Học sinh Việt Nam 'thắng lớn' tại Kỳ thi Olympic Tài năng Hóa học Trẻ Thế giới năm 2026.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, tại Vòng Quốc tế Kỳ thi Olympic Tài năng Hóa học Trẻ Thế giới (WYCTO) 2026, 37 Huy chương Vàng, 52 Huy chương Bạc, 78 Huy chương Đồng và 58 giải Khuyến khích đã được trao cho các học sinh xuất sắc.

Vòng Quốc tế WYCTO 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25/10/2026 tại Ninh Bình, Việt Nam, quy tụ 225 thí sinh đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh tranh tài ở 3 cấp độ: Junior, Intermediate và Senior, với 2 nội dung thi chính là Vòng thi Cá nhân và Vòng thi Đồng đội.

WYCTO (World Youth Chemistry Talent Olympiad) là kỳ thi học thuật dành cho học sinh phổ thông yêu thích Hóa học, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ; phát triển tư duy khoa học, năng lực phân tích, suy luận và vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn; đồng thời tăng cường giao lưu học thuật, hợp tác quốc tế giữa học sinh.

Đối tượng tham dự là học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, được chia thành 3 cấp độ: Junior dành cho học sinh lớp 6, 7 và 8; Intermediate dành cho học sinh lớp 9 và 10; Senior dành cho học sinh lớp 11 và 12.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Theo Ban tổ chức, Vòng thi Cá nhân được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh, tập trung đánh giá kiến thức Hóa học, tư duy logic, khả năng phân tích, suy luận và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Đề thi chú trọng kiến thức nền tảng, kết hợp các bài toán vận dụng và ứng dụng Hóa học trong đời sống.

Bên cạnh 4 hạng mục giải thưởng cá nhân gồm 37 Huy chương Vàng (Gold), 52 Huy chương Bạc (Silver), 78 Huy chương Đồng (Bronze) và 58 giải Khuyến khích (Merit), các thí sinh có thành tích cao nhất ở từng cấp độ còn được vinh danh tại các hạng mục Champion, 1st Runner-up và 2nd Runner-up.

Ban tổ chức trao 37 Huy chương Vàng, 52 Huy chương Bạc, 78 Huy chương Đồng và 58 giải Khuyến khích cho các học sinh xuất sắc.

Ở Vòng thi Đồng đội, các đội thi tranh tài theo hình thức tiếp sức qua 3 chặng, trong đó kết quả và dữ liệu của mỗi chặng có sự liên kết với chặng tiếp theo. Hình thức này đòi hỏi các thành viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải phối hợp, trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ và cùng giải quyết các thử thách Hóa học.

Các hạng mục giải thưởng Đồng đội của WYCTO Vòng quốc tế 2026 gồm: Nobel - Grand Champion Team (Đội Vô địch Vòng Đồng đội WYCTO 2026); Haber - Distinguished Team Award (Đội Xuất sắc); Gilbert - Honorable Team Award (Đội Danh dự).

Niềm vui chiến thắng.

Thông qua Vòng thi Cá nhân, Vòng thi Đồng đội và các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại Việt Nam, WYCTO hướng tới xây dựng sân chơi Hóa học quốc tế dành cho học sinh phổ thông, kết nối học thuật, tư duy khoa học, ứng dụng thực tiễn và giao lưu quốc tế.