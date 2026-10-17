Học sinh Việt Nam đoạt huy chương Vàng tại Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani

Kỳ thi diễn ra từ ngày 10 đến 17/10/2026 tại thành phố Samarkand, quy tụ 107 thí sinh của 15 đoàn quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ châu Á và châu Âu, trong đó có Trung Quốc, Nga, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Malaysia và Việt Nam.

Cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani

Hai trong bốn huy chương, gồm tấm huy chương Vàng duy nhất của đoàn, thuộc về học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); hai huy chương còn lại được chia đều cho Huế và Thanh Hóa. Kết quả cụ thể như sau:

- Huy chương Vàng: Lê Bá Tuấn Việt, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

- Huy chương Bạc: Trương Bá Chí Thành, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

- Huy chương Bạc: Tăng Hạo Nhiên, THPT Chuyên Quốc Học Huế, thành phố Huế

- Huy chương Đồng: Lê Hồng Nhân, THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thành tích này đã đưa đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, chỉ sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà

Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ tư trong bảng xếp hạng toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và Uzbekistan. Đáng chú ý, theo quy định của ban tổ chức, mỗi đoàn được cử tối đa năm thí sinh, trong khi đoàn Việt Nam tham dự với bốn học sinh và cả bốn đều có mặt trên bục nhận huy chương.

Đội tuyển dự Olympic Al-Fergani được chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026 của Bộ GD-ĐT, xét theo kết quả từ cao xuống thấp; kỳ thi chọn đội tuyển năm nay có 40 thí sinh môn Vật lí.

Thí sinh làm hai bài thi lí thuyết và thực nghiệm, mỗi bài kéo dài 5 giờ. Bài lí thuyết gồm ba câu hỏi nhiều phần trải rộng từ cơ học, điện từ học, nhiệt động lực học, quang học đến vật lí hiện đại, chiếm 60/100 điểm; bài thực nghiệm yêu cầu thí sinh thiết kế và tiến hành thí nghiệm, thu thập, phân tích số liệu, đánh giá sai số và rút ra kết luận, chiếm 40 điểm.

Theo quy chế, huy chương chỉ dành cho nửa số thí sinh có tổng điểm cao nhất và được chia theo tỷ lệ Vàng : Bạc : Đồng là 1 : 2 : 3. Như vậy, Huy chương Vàng chỉ dành cho khoảng một phần mười hai số thí sinh dự thi, điều khiến việc cả bốn thành viên đoàn Việt Nam cùng giành huy chương trở nên đáng chú ý.

Thành tích tại Samarkand tiếp nối chuỗi kết quả toàn đội đoạt huy chương của học sinh Việt Nam ở các kỳ Olympic Vật lí năm 2026. Tại Olympic Vật lí châu Á (APhO) tổ chức ở Busan, Hàn Quốc hồi tháng 5, cả 8 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, gồm 6 bạc và 2 đồng. Hai tháng sau, tại Olympic Vật lí quốc tế (IPhO) ở Colombia, đội tuyển quốc gia giành 4 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc, nằm trong nhóm 7 đoàn dẫn đầu trên 85 quốc gia và vùng lãnh thổ; theo Bộ GD-ĐT, đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại IPhO từ trước đến nay, lần đầu có hai học sinh cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lí thuyết.