Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ IX đã khởi động. Ảnh: CTV

Cuộc thi chính thức khởi động từ cuối tháng 11. Đối tượng dự thi được chia thành 4 khối: Trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Khối trung học cơ sở dành cho học sinh lớp 7, 8, 9; khối trung học phổ thông dành cho học sinh đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Hai khối còn lại gồm học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sinh viên các cơ sở giáo dục đại học.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Mỗi đội có không quá 5 thành viên và tối đa 2 người hướng dẫn là nhà giáo hoặc cán bộ công tác tại cơ sở giáo dục nơi thành viên đang học. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một đội. Thành viên trong đội có thể học tại nhiều cơ sở giáo dục khác nhau nhưng phải cùng khối dự thi. Mỗi đội đăng ký thông qua một cơ sở giáo dục nơi có thành viên đang học.

Các dự án tham gia được đăng ký theo một trong 5 lĩnh vực: Công nghiệp, chế tạo và công nghệ; nông nghiệp, môi trường, năng lượng; giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính và dịch vụ; y tế, sức khỏe và đời sống; kinh doanh tạo tác động xã hội. Mỗi dự án chỉ đăng ký một lĩnh vực, tập trung vào phát triển sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, cuộc thi chú trọng hình thành ý tưởng, giải pháp khởi nghiệp gắn với giáo dục hướng nghiệp. Với học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp và đại học, cuộc thi khuyến khích vận dụng kiến thức chuyên môn, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển sản phẩm, dịch vụ có khả năng ứng dụng.

Hồ sơ dự thi gồm bản thuyết minh dự án bằng tiếng Việt, tối đa 10 trang (không kể bìa và tài liệu minh chứng), khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 theo mẫu quy định và video clip thuyết minh. Các đội được khuyến khích gửi kèm hình ảnh, bản vẽ, nguyên mẫu, kết quả thử nghiệm hoặc phản hồi của người dùng để minh chứng mức độ hoàn thiện của dự án. Số liệu trong hồ sơ phải có căn cứ, nguồn dữ liệu hoặc phương pháp ước tính; phân biệt rõ kết quả thực tế với dự báo, mô phỏng.

Cuộc thi trải qua 3 vòng, gồm vòng cơ sở, vòng bán kết và vòng chung kết. Vòng Chung kết dự kiến tổ chức trong tháng 4-2027, gắn với Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên.