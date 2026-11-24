Chương trình có sự tham gia của 431 học sinh, với nhiều hoạt động trải nghiệm nghệ thuật truyền thống, giúp các em tiếp cận những giá trị văn hóa của quê hương bằng hình thức trực quan, sinh động.

Tiết mục "Hùng kê quyền" biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Kim Chánh

Tại không gian dành cho học sinh tiểu học, các em được tìm hiểu nghệ thuật tuồng, khám phá ý nghĩa của màu sắc, đường nét và hình tượng nhân vật trên mặt nạ tuồng.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh trực tiếp thực hành trang trí mặt nạ theo cặp đôi, tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn sáng tạo riêng. Các sản phẩm hoàn thiện được trưng bày tại ngày hội.

Học sinh trải nghiệm vẽ mặt nạ tuồng. Ảnh: Kim Chánh

Trong khi đó, học sinh THCS và THPT tham gia trải nghiệm nghệ thuật Bài chòi. Qua phần giới thiệu của nghệ nhân, các em tìm hiểu về người hô hiệu, thẻ bài, lời ca, nhịp điệu và ý nghĩa của Bài chòi trong đời sống cộng đồng. Đặc biệt, hoạt động giao lưu hô đáp, tìm hiểu thẻ bài và thực hành hát theo điệu Bài chòi đã tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tương tác với nghệ nhân, cảm nhận nét đặc sắc của loại hình nghệ thuật dân gian này.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian trải nghiệm chung với phần trình diễn trống trận Tây Sơn và võ cổ truyền Bình Định. Những tiết mục biểu diễn khí thế góp phần giới thiệu giá trị lịch sử, tinh thần thượng võ và truyền thống quê hương đến với học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Long Vân tập hát bài chòi cùng nghệ nhân. Ảnh: Kim Chánh

Thông qua các hoạt động thực hành, giao lưu và thưởng thức nghệ thuật, ngày hội góp phần gắn kiến thức trong nhà trường với thực tiễn văn hóa địa phương, bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, khơi dậy ý thức gìn giữ và lan tỏa các giá trị nghệ thuật truyền thống trong thế hệ trẻ.