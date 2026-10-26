Học sinh Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị giành giải nhất cuộc thi robotics quốc tế

Học sinh Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh) giành giải nhất Vòng chung kết thế giới mở rộng (WRO China Open Invitational Championship) tại Nam Kinh, Trung Quốc

Theo thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị, Vòng chung kết thế giới mở rộng (WRO China Open Invitational Championship) năm nay có hơn 400 đội tuyển đến từ nhiều quốc gia tham gia tranh tài, trong đó có nhiều cường quốc về công nghệ như Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Trung Quốc…

Năm nay, chủ đề của cuộc thi là "Robots Meet Culture" (tạm dịch là khi robot gặp văn hóa) nhằm khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để khám phá các giải pháp góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Nhờ thể hiện xuất sắc tư duy logic, khả năng lập trình tự động hóa chính xác tuyệt đối và kỹ năng xử lý sự cố hoàn toàn độc lập ngay trên sa bàn, đội tuyển robotics của Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị đã giành giải nhất chung cuộc của cuộc thi.

Nhóm học sinh xuất sắc được trao giải thưởng gồm: Lê Minh Đức, Vương Đăng Khoa và Nguyễn Duy Khang, học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị.

Trước đó, vào tháng 8-2026, đội tuyển robotics của Trường Tiểu học - THCS Phan Văn Trị đã vượt qua gần 500 thí sinh tại vòng chung kết quốc gia Robotacon WRO, giành huy chương vàng và ngôi vô địch quốc gia.

Thầy Lê Hồng Thái cho biết, nhà trường luôn kiên định với triết lý giáo dục tiên tiến là giảm áp lực về điểm số, đặt hạnh phúc và sự tự do sáng tạo của học sinh lên hàng đầu. Nhà trường chú trọng thực hành, đề cao sự chủ động, tạo không gian tối đa để học sinh được tự do nghiên cứu.

World Robot Olympiad (WRO) là cuộc thi Olympic Robot thế giới dành cho thanh thiếu niên (từ 6-19 tuổi) được tổ chức bởi các tổ chức giáo dục, khoa học, công nghệ của 4 quốc gia đồng sáng lập gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Sân chơi nhằm tạo cơ hội để học sinh phát triển khả năng sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm thông qua các thử thách robotics.