Học sinh Trường Tiểu học Khương Mai học kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Chương trình được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, với 339 học sinh tham gia trực tiếp tại trường và 1.439 học sinh theo dõi qua hình thức trực tuyến.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, báo cáo viên Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và tập trung vào các nội dung phù hợp với lứa tuổi tiểu học như: Nhận biết hệ thống báo hiệu đường bộ; cách đi bộ, sang đường an toàn; đội mũ bảo hiểm đúng cách khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; kỹ năng lên, xuống xe đưa đón học sinh và những lưu ý khi tham gia giao thông cùng người thân.

Báo cáo viên Phòng CSGT Công an TP Hà Nội hướng dẫn học sinh nhận diện các biển cảnh báo.

Cô Nguyễn Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường tặng quà các bạn nhỏ trả lời chính xác các tình huống.

Thông qua các tình huống thực tế, báo cáo viên hướng dẫn học sinh nhận diện những nguy cơ mất an toàn giao thông, hình thành thói quen quan sát, chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không đùa nghịch dưới lòng đường, vỉa hè và thực hiện đúng các quy tắc khi tham gia giao thông.

Cô Nguyễn Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Mai, đánh giá cao sự phối hợp của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Theo cô Thủy, những kiến thức và kỹ năng được truyền đạt tại chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp các em nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn trên đường đến trường và trở về nhà. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng, tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh, đồng thời tuyên truyền tới phụ huynh cùng thực hiện.

CSGT hướng dẫn học sinh sử dụng mũ bảo hiểm an toàn.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng ghi nhận sự quan tâm, phối hợp của Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Khương Mai trong việc tổ chức chương trình. Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, tạo điều kiện để học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trên địa bàn Thủ đô, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học đường.