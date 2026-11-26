Đội học sinh giỏi Trường THPT Trần Phú chụp ảnh tại kỳ thi. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Trong số 14 học sinh Trường THPT Trần Phú tham gia đội tuyển dự thi các môn Ngữ văn và Lịch sử, ở môn Ngữ văn, 4 học sinh đã xuất sắc đạt 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Cụ thể, Nguyễn Bá Minh Hải (lớp 12/15) đạt giải Nhì; Trần Nguyễn Cát Tường (lớp 11/17) và Phạm Thị Thảo Nguyên (lớp 11/14) cùng đạt giải Ba; Nguyễn Hồng Nguyên Thảo (lớp 12/15) đạt giải Khuyến khích.

Kỳ thi Olympic bậc THPT do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 25/10/2026, với các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý.

Đây là sân chơi học thuật dành cho học sinh THPT trên toàn quốc, tạo cơ hội để các em thử sức, phát huy năng lực, kiến thức và tư duy ở các môn khoa học xã hội, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào học tập, bồi dưỡng học sinh có năng lực và niềm đam mê với các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Đáng chú ý, thành tích tại kỳ thi không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình học tập, rèn luyện và nỗ lực của các em mà còn mở ra thêm cơ hội trong định hướng tuyển sinh đại học.