Học sinh Trường THPT Nhân Chính rèn kỹ năng ứng phó với cháy, nổ

Học sinh được nghe phổ biến kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: NC

Nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng nhận biết và ứng phó với các tình huống cháy, nổ, Trường Trung học phổ thông Nhân Chính vừa tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chương trình có sự phối hợp, hướng dẫn của đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội), Công an phường Thanh Xuân cùng đại diện một số đơn vị chuyên môn của phường.

Thông qua hoạt động tuyên truyền kết hợp diễn tập, học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức, trực tiếp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua các buổi phổ biến lý thuyết.

Học sinh thực hành việc sử dụng phương tiện chữa cháy. Ảnh: NC

Tại chương trình, cán bộ chuyên môn đã phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phân tích các nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ trong trường học; hướng dẫn nhận biết, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và cách xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Các nguyên tắc bảo đảm an toàn cũng được lưu ý, trong đó có việc giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của người phụ trách, nhanh chóng di chuyển theo lối thoát nạn và không tự ý xử lý những tình huống vượt quá khả năng.

Học sinh diễn tập phương án thoát nạn với tình huống giả định. Ảnh: NC

Điểm nhấn của chương trình là phần diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, với các tình huống giả định. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhà trường và các lực lượng liên quan phối hợp triển khai nhiệm vụ, tổ chức thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ theo quy trình. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia nghiêm túc, chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng điều hành.

Năm học 2026-2027, Trường Trung học phổ thông Nhân Chính có quy mô hơn 1.800 học sinh. Hiện nay, do cơ sở vật chất đang được cải tạo, sửa chữa, nhà trường phải tổ chức dạy học tạm.

Học sinh diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: NC

Trong điều kiện đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với các sự cố càng có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh chủ động bảo vệ bản thân, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn tại nơi học tập.