Môn kéo co trong khuôn khổ đại hội năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 27-11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao xã Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh). Môn thi quy tụ hơn 400 VĐV đến từ 14 đoàn trong cả nước.

Các VĐV Gia Lai đã mang về 1 huy chương đồng ở môn kéo co. Ảnh: Trường Phong

Tại giải này, đoàn Gia Lai tham gia với 24 VĐV gồm 12 VĐV nam và 12 VĐV nữ; tất cả đều là học sinh của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Huấn luyện viên trưởng của đội kéo co là ông Nguyễn Trường Phong, cũng là giáo viên của nhà trường.

Các VĐV Gia Lai tranh tài ở 4 nội dung gồm: 600 kg nam, 560 kg nữ, 550 kg hỗn hợp nam - nữ và 530 kg hỗn hợp nam - nữ. Kết thúc các nội dung trên, đoàn Gia Lai đã giành được 1 huy chương đồng ở nội dung 530 kg hỗn hợp nam - nữ.

Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên ở môn kéo co của đoàn Gia Lai trong kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Gia Lai lần đầu tiên giành huy chương ở môn kéo co tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: Trường Phong

Được biết, hầu hết VĐV giành huy chương đồng đều là học sinh dân tộc thiểu số đang theo học tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Đây là ngôi trường có phong trào phát triển các môn thể thao dân tộc thiểu số như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... nằm ở top đầu của tỉnh.