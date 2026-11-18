Tiết dạy thí điểm tích hợp phát triển năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đưa AI vào lớp học

Trong các tiết dạy thí điểm ở Trường THPT Hàm Nghi, giáo viên hướng dẫn học sinh kiểm chứng thông tin do trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp trước khi vận dụng vào bài học. Sau khi dự giờ, Ban Giám hiệu và giáo viên trao đổi về mức độ tương tác của học sinh, hiệu quả của công cụ và những vướng mắc để điều chỉnh cách tổ chức tiết học.

Trong bốn tiết thí điểm, thầy Lê Doãn Diễn dạy Vật lí ở lớp 12A2, thầy Nguyễn Quốc Tuấn dạy Hóa học ở lớp 10A1, cô Nguyễn Thị Hóa dạy Lịch sử ở lớp 10A7 và cô Dương Thị Hồng Minh dạy Địa lí ở lớp 11A8. Giáo viên chọn công cụ số theo yêu cầu của từng bài để học sinh trực tiếp tìm kiếm và xử lý thông tin.

Học sinh chăm chú trong tiết dạy thí điểm tích hợp phát triển năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường tiếp tục thí điểm ở sáu môn. Thầy Phan Văn Bính dạy Toán ở lớp 12A2, thầy Trần Minh Nghị dạy Hóa học ở lớp 12A3 và cô Nguyễn Thị Hải Lành dạy Vật lí ở lớp 11A1. Các tiết còn lại gồm Tiếng Anh của thầy Nguyễn Trường Nam ở lớp 10A7, Địa lí của cô Nguyễn Thị Hà ở lớp 11A3 và Giáo dục thể chất của thầy Nguyễn Đình Chinh ở lớp 10A1.

Nhà giáo Trần Trọng Thanh, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị viên chức, người lao đồng năm học 2026-2027.

Tại Hội nghị viên chức, người lao động, Trường THPT Hàm Nghi đánh giá kết quả năm học 2025–2026 và thống nhất nhiệm vụ năm học 2026–2027. Nhà trường ghi nhận 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT. Có 26 em đạt từ 24 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển đại học, trong đó một em đạt 27,5 điểm. Học sinh của trường đạt hai điểm 10 ở môn Toán và Lịch sử.

Học sinh nhà trường đạt 33 giải và thành tích tại các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh. Trong đó, đội tuyển học sinh giỏi văn hóa giành 14 giải, gồm một giải Nhất, sáu giải Ba và bảy giải Khuyến khích. Nhà trường cũng tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ôn thi tốt nghiệp THPT.

Về thi đua, 13 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, bảy cá nhân có sáng kiến được công nhận cấp ngành. Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho một cá nhân. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng giấy khen cho năm cá nhân và nhà trường. Trường được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

Hội nghị thống nhất tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường cũng xác định các nhiệm vụ về chuyển đổi số, ứng dụng AI, tăng cường kỷ cương, phát huy dân chủ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Nhà giáo Phan Khắc Nghệ, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2026-2027.

Nhà giáo Phan Khắc Nghệ, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ghi nhận kết quả của nhà trường và đề nghị tập thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục. Tại hội nghị, nhà trường phát động phong trào thi đua với phương châm “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Rèn kỹ năng và phát huy sở trường ngoài lớp học

Tại hội thi dân ca Ví, Giặm do Đoàn trường tổ chức, học sinh tìm hiểu làn điệu quê hương qua từng phần việc, từ tập hát, chọn trang phục đến chuẩn bị đạo cụ và dàn dựng tiết mục. Lớp 12A2 giành giải Nhất cùng hai giải chuyên đề về giọng hát và trang phục. Hai lớp 12A6 và 12A3 giành giải Nhì, trong đó lớp 12A6 nhận thêm giải Dàn dựng sáng tạo.

Em Nguyễn Thị Nhật, lớp 12A2, Trường THPT Hàm Nghi trở thành một trong 10 thí sinh đại diện khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại cuộc thi "Giọng hát trẻ toàn quốc 2026".

Cũng ở lớp 12A2, Nguyễn Thị Nhật chọn dòng nhạc quê hương và dân ca truyền thống để dự thi “Giọng hát trẻ toàn quốc 2026”. Qua vòng sơ loại và bán kết, Nhật trở thành một trong 10 thí sinh đại diện khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào vòng chung kết toàn quốc.

Sôi nổi giải bóng chuyền nữ học sinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, giải bóng chuyền nữ là dịp để học sinh các khối lớp rèn thể lực và phối hợp với đồng đội. Kết thúc giải, lớp 12A7 giành giải Nhất, lớp 11A1 giành giải Nhì và lớp 10A7 giành giải Ba.

Trường THPT Hàm Nghi tổ chức giải giao hữu pickleball cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các đội khách mời.

Thầy Nguyễn Thương và cô Trần Dung giành giải Ba nội dung đôi nam - nữ tại giải pickleball do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Nhà trường cũng tổ chức giải giao hữu pickleball cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các đội khách mời. Ở giải pickleball do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức, thầy Nguyễn Thương và cô Trần Dung giành giải Ba nội dung đôi nam - nữ.

Học sinh trả lời câu hỏi về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 4 Hà Tĩnh và Công an xã Hương Bình phối hợp tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, Trường THPT Hàm Nghi phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Hương Bình tổ chức buổi phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

“Kết quả 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học. Qua các tiết dạy thí điểm, chúng tôi chú trọng lựa chọn công cụ AI phù hợp với từng môn, hướng dẫn học sinh biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và vận dụng vào bài học.

Bên cạnh giờ học trên lớp, nhà trường tạo điều kiện để các em tìm hiểu pháp luật, tham gia văn nghệ, thể thao. Qua những hoạt động này, học sinh có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, học cách phối hợp với bạn bè và mạnh dạn phát huy sở trường của mình”.

Nhà giáo Trần Trọng Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi