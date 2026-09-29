Học sinh Trường THPT Đồng Phú trải nghiệm thực hành kỹ năng PCCC và CNCH

Tuyên truyền, trải nghiệm thực hành về chữa cháy tại Trường THPT Đồng Phú.

Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 15 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; nguyên tắc xử lý khi phát hiện cháy và cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu. Qua đó, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh có thêm kiến thức cần thiết để chủ động phòng ngừa và xử lý phù hợp khi xảy ra sự cố.

Cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực 15 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm, thực hành chữa cháy. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, học sinh được trực tiếp làm quen và sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy giả định, thực hiện các thao tác tiếp cận và dập tắt đám cháy đúng phương pháp, bảo đảm an toàn. Qua thực hành, các em được củng cố kiến thức về phát hiện, báo cháy và xử lý đám cháy ngay từ ban đầu khi có đủ điều kiện an toàn; đồng thời hiểu rõ hơn yêu cầu bình tĩnh, chủ động trong quá trình xử lý sự cố.

Các em học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.

Việc trực tiếp thao tác với phương tiện chữa cháy giúp học sinh ghi nhớ kỹ năng tốt hơn, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ và khả năng tự bảo vệ bản thân trong các tình huống thực tế. Những kiến thức được tiếp cận tại chương trình cũng góp phần giúp các em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn PCCC tại trường học, gia đình và cộng đồng.

Việc kết hợp tuyên truyền với trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH trong trường học tạo điều kiện để kiến thức được chuyển thành những kỹ năng cụ thể, thiết thực đối với học sinh. Thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 15 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH tại các trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn và nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy, nổ trong cộng đồng.