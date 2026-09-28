Học sinh Trường THCS Trưng Vương hào hứng tham gia Cúp Daesang 'Hiền tài đấu trí' 2026

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: PV

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương Nguyễn Cẩm Thanh thông tin, Cúp Daesang "Hiền tài đấu trí" là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh trung học cơ sở. Đây là mùa giải đầu tiên chương trình được tổ chức, đồng thời cũng là dấu mốc ý nghĩa khi Trường THCS Trưng Vương được đồng hành và phối hợp tổ chức chương trình tại Hà Nội.

Nhà trường đánh giá cao cách chương trình xây dựng các nội dung tranh tài đa dạng, khuyến khích học sinh phát huy đồng thời nhiều năng lực. Mỗi phần thi sẽ là một thử thách mới, đòi hỏi các em không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn phải biết quan sát, suy luận, sáng tạo và tự tin thể hiện bản thân.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương đánh trống khai mạc Cúp Daesang "Hiền tài đấu trí" 2026. Ảnh: PV

Bà Cao Chử Diệu Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức thông tin thêm, trong khuôn khổ cuộc thi, các nội dung được thiết kế đa dạng, kết hợp hài hòa giữa IQ - tư duy logic, tiếng Anh và khả năng tư duy phản biện.

Ban tổ chức kỳ vọng thông qua hành trình này, mỗi thí sinh sẽ có cơ hội khám phá thế mạnh của bản thân, học hỏi từ những người bạn mới và tích lũy những trải nghiệm quý giá cho chặng đường trưởng thành.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Daesang Việt Nam Jeon Chang Keun chia sẻ tại chương trình. Ảnh: PV

Cùng chung thông điệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Daesang Việt Nam Jeon Chang Keun - đại diện nhà tài trợ chia sẻ, Cúp Daesang "Hiền tài đấu trí" không chỉ là cuộc thi xem ai giỏi hơn ai, mà còn là cơ hội để các em thử sức, thể hiện khả năng của mình và khám phá những điều mới ở chính bản thân mình. Ông Jeon Chang Keun mong muốn mỗi thí sinh không cần phải chứng minh rằng mình giỏi hơn người khác, mà hãy chứng minh rằng hôm nay mình tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.

Cuộc thi gồm có 2 vòng. Vòng sơ khảo được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực toàn diện, kết hợp giữa tư duy IQ - Logic, khả năng sử dụng tiếng Anh và kỹ năng hùng biện, phản biện. Bên cạnh kiến thức, thí sinh cần thể hiện khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, trình bày quan điểm và ứng biến trước thử thách. Đặc biệt, cuộc thi được tổ chức miễn phí và tham gia hoàn toàn tự nguyện.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương tự tin tham gia các phần thi. Ảnh: PV

Tại Vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 100 thí sinh xuất sắc trên toàn quốc từ kết quả sơ khảo. Đây sẽ là cơ hội để các em trực tiếp tranh tài, giao lưu và học hỏi cùng những học sinh nổi bật đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Ngay trong ngày khai mạc, cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo và hào hứng của các em học sinh Trường THCS Trưng Vương. Em Hoàng Minh Hiếu (lớp 7H) đánh giá, các câu hỏi trong chương trình rất thú vị và "vừa sức" với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở. Để tham gia cuộc thi, Hoàng Minh Hiếu đã chủ động ôn luyện kiến thức, rèn luyện tư duy logic, tiếng Anh và kỹ năng trình bày quan điểm. Bên cạnh mục tiêu đạt kết quả tốt, em cố gắng bình tĩnh vượt qua từng thử thách, nhận ra những điểm còn hạn chế và học hỏi thêm từ các bạn.