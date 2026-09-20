Học sinh Trường THCS Phước Thắng tự làm đồ thủ công để gây quỹ giúp đỡ bạn nghèo

Học sinh Trường THCS Phước Thắng gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo của trường bằng cách tổ chức gian hàng bán những sản phẩm thủ công.

Ngày 20-9, Câu lạc bộ Sáng tạo - Nghệ thuật Trường THCS Phước Thắng tổ chức gian hàng “Ươm mầm tri thức” để trưng bày và bán các sản phẩm thủ công do chính tay học sinh thực hiện nhằm gây quỹ thiện nguyện.

Những sản phẩm xinh xắn được các em học sinh tự tay làm ra

Gian hàng rực rỡ với những sản phẩm nhỏ xinh được làm từ đôi tay khéo léo của các thành viên câu lạc bộ. Những chiếc dây buộc tóc nhiều màu sắc, túi xách handmade cùng các sản phẩm đan móc từ len được sắp xếp ngay ngắn, bắt mắt.

Mỗi sản phẩm đều được thực hiện tỉ mỉ trong nhiều giờ.

Điều đặc biệt là phần lớn sản phẩm được các em tự lên ý tưởng và thực hiện trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Từ lựa chọn màu sắc, phối nguyên liệu, đan, móc, trang trí đến hoàn thiện, mỗi công đoạn đều được các em thực hiện một cách tỉ mỉ, kiên trì trong nhiều giờ.

Gian hàng nhận được sự ủng hộ của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh toàn trường.

Gian hàng “Ươm mầm tri thức” còn là một “lớp học” đặc biệt để các em rèn luyện kỹ năng. Các thành viên câu lạc bộ tự phân công nhau sắp xếp, trưng bày, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách. Các em cũng trực tiếp kiểm đếm những sản phẩm đã bán, theo dõi hoạt động của gian hàng.

Các em học sinh tự giới thiệu sản phẩm.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên phụ trách Câu lạc bộ Sáng tạo - Nghệ thuật, chia sẻ: “Điều chúng tôi mong muốn hơn cả là qua từng công đoạn, các em học được sự kiên trì, biết hợp tác với bạn bè, mạnh dạn giới thiệu thành quả của mình và tạo ra những giá trị tốt đẹp. Mỗi món đồ được phụ huynh, thầy cô và các bạn lựa chọn là sự động viên dành cho các em, góp thêm một phần nhỏ vào quỹ hỗ trợ những học sinh còn khó khăn trong trường”.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền trao 11 suất quà cho các em học sinh vào ngày Khai giảng năm học mới từ nguồn quỹ của Câu lạc bộ.

Trong ngày 20-9, Câu lạc bộ Sáng tạo - Nghệ thuật đã gây quỹ được 5 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ Khuyến học của Trường THCS Phước Thắng. Trước đó, Câu lạc bộ đã gây quỹ, trao 11 suất quà với tổng trị giá 5,5 triệu đồng cho học sinh nghèo vào dịp khai giảng năm học 2026-2027.