Học sinh Trường THCS Nguyễn Xí trải nghiệm lập trình cùng Trung tâm CodeLab

Sáng ngày 26/9, Trung tâm Lập trình CodeLab phối hợp với Trường THCS Nguyễn Xí – Phân hiệu 2, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình trải nghiệm lập trình dành cho học sinh.

Tại chương trình, các em học sinh được làm quen với những kiến thức cơ bản về lập trình thông qua hình thức học tập trực quan, thực hành và tương tác. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết, học sinh được trực tiếp thao tác trên máy tính, từng bước tìm hiểu cách xây dựng sản phẩm từ những dòng lệnh đơn giản.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Xí – Phân hiệu 2 hào hứng tham gia buổi trải nghiệm lập trình do nhà trường phối hợp với Trung tâm Lập trình CodeLab tổ chức

Hoạt động trải nghiệm cũng giúp các em có thêm cơ hội khám phá thế giới công nghệ theo cách gần gũi, sinh động. Thông qua việc thực hành, học sinh được khuyến khích tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sự chủ động trong quá trình học tập.

Với nhiều học sinh, đây cũng là lần đầu tiên các em được tiếp cận lập trình theo hình thức trải nghiệm trực tiếp. Không khí lớp học cũng vì thế liên tục có sự tương tác, các em mạnh dạn đặt câu hỏi, trao đổi với giáo viên và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hành.

Học sinh chăm chú theo dõi giáo viên hướng dẫn những kiến thức cơ bản về lập trình

Các em học sinh trực tiếp thực hành lập trình trên máy tính dưới sự hướng dẫn của giáo viên CodeLab

Ông Nguyễn Quốc Chung - Đại diện Trung tâm lập trình CodeLab cho biết: "Trung tâm luôn mong muốn mang đến cho các em học sinh trên địa bàn những giờ học trải nghiệm lập trình, để các em học sinh có cơ hội được tiếp cận công nghệ từ sớm, đồng thời giúp các em có thêm những trải nghiệm thực tế bên cạnh chương trình học chính khóa".

Với sự phối hợp giữa nhà trường và Trung tâm lập trình CodeLab, chương trình không chỉ mang đến một buổi học trải nghiệm mà còn góp phần mở rộng môi trường học tập, giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu thêm về lập trình một lĩnh vực ngày càng gắn liền với đời sống và quá trình chuyển đổi số.

Không khí sôi nổi trong giờ học trải nghiệm khi các em cùng khám phá những kiến thức mới về công nghệ

Giáo viên đồng hành, hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hành và giải quyết các vấn đề phát sinh

"Hoạt động trải nghiệm góp phần đa dạng hóa hình thức giáo dục, tạo thêm môi trường để học sinh được học tập thông qua thực hành. Những chương trình như vậy cũng giúp các em học sinh có cơ hội phát hiện sở thích, năng khiếu của bản thân trong lĩnh vực công nghệ" - Ông Trần Minh Đô, phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xí chia sẻ.

Trong thời gian tới, các hoạt động trải nghiệm công nghệ, lập trình dành cho học sinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục được triển khai, tạo thêm sân chơi học tập bổ ích và khơi dậy sự hứng thú, sáng tạo của học sinh đối với công nghệ.

Học sinh chủ động trao đổi, đặt câu hỏi trong quá trình tìm hiểu và thực hành lập trình

Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận lập trình theo hướng trực quan, thực hành và sáng tạo