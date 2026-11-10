Học sinh Trường THCS Kim Liên dự kiến trở lại học trực tiếp trước ngày 15-11

Đại diện các đơn vị trao sách giáo khoa tặng Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo thông tin từ UBND phường Kim Liên, địa phương đang tập trung rà soát cơ sở vật chất, số lượng phòng học tại các trường trên địa bàn; đối chiếu với lịch học, nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục và đặc điểm từng khối lớp để đánh giá nhu cầu, khả năng tiếp nhận học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Liên.

Theo ông Trần Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên, phường đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp địa điểm học tập trước ngày 15-11, bảo đảm học sinh được trở lại học trực tiếp tại cơ sở đủ điều kiện. Riêng học sinh lớp 7, địa phương cam kết bảo đảm các em tham gia kiểm tra khảo sát chất lượng vào ngày mai (11-11) theo đúng tiến độ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cùng với yêu cầu sớm ổn định việc học, phường Kim Liên xác định an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục phải được đặt lên hàng đầu. Đối với những công trình đang thi công trong khuôn viên trường, các đơn vị phải bố trí rào chắn, ngăn cách và lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Trước đó, sau vụ cháy ngày 5-11 tại khu nhà học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên khiến một học sinh tử vong và gây thiệt hại về cơ sở vật chất, sách vở, đồ dùng học tập, nhà trường đã chuyển sang giao bài tập và tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 6-11 nhằm duy trì việc học, không để gián đoạn chương trình.

Ngày 9-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao tặng hơn 2.100 cuốn sách giáo khoa, sách bổ trợ cho Trường Trung học cơ sở Kim Liên. Tinh thần chỉ đạo của Sở là tập trung tối đa nguồn lực để hỗ trợ thầy, trò nhà trường sớm khắc phục khó khăn, ổn định việc dạy học.