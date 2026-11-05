Học sinh Trường THCS Kim Liên chuyển sang học trực tuyến sau vụ cháy

Tối 5-11, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) đã có Thông cáo báo chí về vụ cháy xảy ra tại khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Lực lượng chức năng tập trung triển khai công tác chữa cháy. Ảnh: NB

Theo thông cáo báo chí, khoảng 12h14 ngày 5-11, đám cháy được phát hiện tại dãy nhà D thuộc địa điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên.

Ngay khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu và giáo viên nhà trường đã khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh ra khỏi trường, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo tin tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cùng các lực lượng chức năng của phường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kim Liên đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ sơ tán học sinh đến nơi an toàn.

Đến khoảng 12h58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Các lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Liên quan đến hoạt động dạy và học, UBND phường Kim Liên đã chỉ đạo nhà trường tạm dừng dạy học trực tiếp tại địa điểm học tạm, chuyển sang dạy học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Nhà trường có trách nhiệm thông báo kịp thời tới cha mẹ học sinh, đồng thời xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm tiến độ chương trình. Việc tổ chức học trực tiếp trở lại chỉ được thực hiện khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

UBND phường Kim Liên gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân; đồng thời phối hợp với nhà trường và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

UBND phường Kim Liên mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng để tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ gia đình nạn nhân và bảo đảm hoạt động dạy, học của nhà trường được duy trì ổn định.