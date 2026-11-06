Học sinh Trường THCS Kim Liên chuyển sang học online sau vụ cháy

Sau vụ cháy trưa qua (5/11), Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) đã thông báo kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo. Cụ thể, nhà trường sẽ xây dựng phương án học trực tuyến và đưa ra thông báo sau. Riêng trong ngày 6/11, học sinh sẽ ôn tập tại nhà.

Về địa điểm học tập tiếp theo, UBND phường đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm đảm bảo điều kiện dạy và học.

Học sinh được sơ tán khi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Thúy Nga

Về sách vở, đồ dùng học tập, các trường hợp bị ảnh hưởng sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, đảm bảo điều kiện cho học sinh khi trở lại trường.

Liên quan đến vụ cháy, Sở GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu Trường THCS Kim Liên lên phương án học tập trực tuyến trước mắt để không làm gián đoạn chương trình giáo dục của học sinh. Sở đang phối hợp với nhà trường rà soát hệ thống các trường học lân cận, xây dựng phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp và ổn định cho học sinh trên địa bàn.

Các đơn vị tập trung tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất đủ điều kiện theo quy định, bố trí cho học sinh Trường THCS Kim Liên học tập ổn định trong suốt thời gian nhà trường triển khai hoạt động xây dựng, cải tạo.

Với số lượng sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh Trường THCS Kim Liên sau sự cố, nhà trường sẽ tổng hợp số liệu cụ thể để đề xuất các nguồn lực xã hội hóa kịp thời hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách giáo khoa, vở viết cho những học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và đủ điều kiện trở lại học.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ cùng với đoàn công tác của Thành phố cùng các Sở, ngành kịp thời tổ chức thăm hỏi gia đình người bị nạn.

Trước đó, khoảng 12h15 trưa ngày 5/11, Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn và đến 13h đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong. Nhiều nhân viên gần hiện trường đã phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hà Nội yêu cầu các trường không dạy học tại địa điểm chưa an toàn Sau vụ cháy tại địa điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên), Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã và các trường rà soát điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC), không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm an toàn. Các cơ sở giáo dục phải tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn trường học, PCCC; hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Sở GD-ĐT yêu cầu các trường kiểm tra hệ thống điện, bếp ăn, phòng thí nghiệm, kho, thư viện và những khu vực có nguy cơ cháy, nổ; sắp xếp vật tư, thiết bị dễ cháy hợp lý, bảo đảm hành lang, cầu thang và lối thoát nạn thông thoáng. Các trường phải kiểm tra hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn; xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để chủ động ứng phó khi có sự cố. Với các trường đang xây dựng, cải tạo hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm, chỉ được dạy học khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, PCCC. Khu vực thi công trong trường phải được rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận. UBND các phường, xã có trách nhiệm phối hợp với lực lượng công an kiểm tra điều kiện PCCC tại các cơ sở giáo dục, kịp thời yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Thúy Nga