Bốn học sinh lớp 9A1, Trường THCS Khương Thượng (phường Kim Liên, Hà Nội) vừa xuất sắc giành giải Excellence - hạng mục Innovator tại Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026. Ảnh: PV

Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, quy tụ 217 đội thi với tổng số 507 học sinh đến từ 5 quốc gia. Trong đó, Việt Nam có 145 đội với 322 thí sinh; Malaysia có 34 đội với 84 thí sinh; Philippines có 32 đội với 85 thí sinh; Indonesia có 5 đội với 13 thí sinh và Bhutan có 1 đội với 3 thí sinh.

Các đội tranh tài ở hai nội dung chính là bảng Regular và bảng Open. Với chủ đề “Synapse City”, thí sinh vận dụng kiến thức liên môn về trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Robotics để lập trình, điều khiển robot thực hiện những nhiệm vụ mô phỏng bài toán đô thị thông minh và phát triển bền vững. Các phần thi diễn ra sôi nổi, kịch tính, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa học sinh các quốc gia.

Tại lễ tổng kết, trao giải và bế mạc chiều 29-11, đội tuyển STEM Robotics Trường THCS Khương Thượng gồm 4 học sinh lớp 9A1: Đinh Lệnh Bách, Đỗ Lê Hoàng Nam, An Quang Minh và Nguyễn Phương Anh đã xuất sắc giành giải Excellence - hạng mục Innovator.

Các thí sinh đội tuyển STEM Robotics Trường THCS Khương Thượng làm quen trước khi bước vào thi đấu. Ảnh: PV

Trước đó, để chuẩn bị cho cuộc thi, ngày 17-11-2026, nhà trường tổ chức chương trình “Trao học bổng - Ươm mầm tài năng công nghệ”, với sự tài trợ của Công ty cổ phần HANEL và sự đồng hành của Công ty Cổ phần Công nghệ DTT. Tổng giá trị gói hỗ trợ dành cho đội tuyển hơn 56 triệu đồng, bao gồm kinh phí huấn luyện chuyên sâu, lệ phí tham dự vòng chung kết quốc tế, bộ học cụ phục vụ luyện tập, thi đấu và hỗ trợ cho mượn robot miễn phí trong quá trình huấn luyện. Đồng thời, trước thềm cuộc thi, ngày 27-11-2026, lãnh đạo phường Kim Liên đã đến thăm, chúc mừng và động viên đội tuyển AIROC quốc tế của nhà trường.

Chia sẻ về quá trình xây dựng nền tảng học tập công nghệ cho học sinh, bà Bùi Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Thượng cho biết, ngày 2-12-2025, nhà trường triển khai tiết học đầu tiên của chương trình SFV - STREAM for Vietnam tại lớp 6A1. Đây là chương trình thử nghiệm theo đề án của UBND thành phố Hà Nội, được triển khai tại 3 trường THCS gồm: Trưng Vương, Minh Châu và Khương Thượng.

Chương trình gồm 36 tiết, áp dụng cho học sinh các khối 6, 7, 8, 9 tại 6 lớp của nhà trường. Với phương pháp “Học qua hành”, học sinh được tiếp cận nền tảng số, thực hiện các nhiệm vụ học tập gắn với tình huống thực tế, phát triển kỹ năng STEM và từng bước xây dựng hồ sơ học tập kỹ thuật số.

Lãnh đạo phường Kim Liên thăm, chúc mừng và động viên đội tuyển AIROC quốc tế của Trường THCS Khương Thượng. Ảnh: PV

Tiếp nối hoạt động này, Trường THCS Khương Thượng là một trong 3 trường của Hà Nội được lựa chọn thí điểm chương trình SWRP - STREAM with Robotics Program. Thông qua robot giáo dục Leanbot, học sinh được trực tiếp thực hành lập trình, điều khiển robot, khám phá các ứng dụng công nghệ, qua đó phát triển tư duy thiết kế, tư duy lập trình, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng hợp tác.

Theo bà Bùi Thị Hồng Thủy, việc đưa các chương trình giáo dục STEM, Robotics vào nhà trường giúp học sinh mở rộng trải nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học; đồng thời tiếp cận những chủ đề mới như AI, IoT và môi trường số. Thành tích tại AIROC 2026 là kết quả đáng tự hào, tiếp nối quá trình học tập, thực hành và nuôi dưỡng niềm đam mê công nghệ của học sinh Trường THCS Khương Thượng.