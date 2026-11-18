Học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai giảng năm học 2026-2027

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 118 năm truyền thống Trường Bưởi - Chu Văn An, cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An 2026 đã chính thức được phát động.

Với chủ đề The Alchemy of Vestiges - Tiếp cổ khai tân, cuộc thi khuyến khích học sinh tiếp nối những giá trị từ quá khứ và tìm cách thể hiện chúng trong đời sống hiện đại. Ban Tổ chức chọn văn hóa truyền thống làm nội dung xuyên suốt, giúp học sinh hiểu hơn về di sản và có cơ hội sáng tạo từ những chất liệu văn hóa quen thuộc.

8 hình tượng con vật trong văn hóa dân gian được chọn làm biểu tượng đại diện cho 8 Nhà, với sự tham gia của 64 tập thể lớp. Mỗi hình tượng gắn với những câu chuyện và ý nghĩa riêng, là nguồn cảm hứng để học sinh xây dựng bản sắc, triển khai các hoạt động sáng tạo.

Qua các hoạt động, học sinh có dịp tìm hiểu những câu chuyện dân gian, truyền thuyết và bài học về nhân cách, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, trách nhiệm với cộng đồng. Các em cũng được thể hiện cách nhìn của mình về những giá trị truyền thống thông qua các hình thức sáng tạo.

Kết nối với cộng đồng qua hoạt động thiết thực

Bên cạnh các hoạt động tìm hiểu văn hóa, Sparkling Chu Văn An 2026 còn tổ chức chương trình kết nối cộng đồng. Ngày 7/11, tại Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Ban Tổ chức đón gần 100 học sinh Trường Tiểu học Quảng Yên (Phân hiệu Đông Lĩnh) đến giao lưu.

Hoạt động kết nối của học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An

Các em được tham gia hoạt động tập thể, giao lưu văn nghệ, trình diễn thời trang và trải nghiệm trò chơi dân gian. Dịp này, Ban Tổ chức trao học bổng, sách vở, đồ dùng học tập và hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường.

Hoạt động tạo cơ hội để học sinh hai trường giao lưu, đồng thời giúp học sinh Chu Văn An tham gia các hoạt động sẻ chia với cộng đồng.

Kể chuyện văn hóa Việt trên sân khấu

Điểm nhấn của chương trình là đêm chung kết cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An, diễn ra tối 19/11 tại Trường THPT Chuyên Chu Văn An (số 10 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội), dự kiến thu hút hơn 2.000 người tham dự.

Tại đây sẽ có các màn trình diễn hoạt cảnh nghệ thuật lấy cảm hứng từ lịch sử, truyền thuyết và truyện cổ tích Việt Nam. Các tiết mục khai thác những câu chuyện quen thuộc như truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ gắn với hình tượng Rồng; sự tích bánh chưng, bánh dày và câu chuyện Lang Liêu; truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân với ngựa sắt; hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận.

Juky San là ca sĩ khách mời trong đêm chung kết cùng với Wxrdie

Các hoạt cảnh khác lấy cảm hứng từ câu chuyện Trần Hưng Đạo và Hịch tướng sĩ, sự tích Hồ Hoàn Kiếm với hình tượng Rùa thần, truyện cổ tích con sáo và phú trưởng giả,sự tích cá chép vượt vũ môn.

Đêm chung kết còn có sự tham gia của 2 nghệ sĩ khách mời Wxrdie và Juky San, cùng các ban nhạc, nhóm nhảy trực thuộc Trường Bưởi.

Thông qua các hoạt động tìm hiểu văn hóa, trình diễn nghệ thuật và kết nối cộng đồng, Sparkling Chu Văn An 2026 khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Với tinh thần Tiếp cổ khai tân, chương trình hướng đến việc trân trọng những giá trị đã có, đồng thời tìm cách thể hiện chúng phù hợp với đời sống hôm nay.