Đội tuyển THPT Ernst Thälmann giành giải Nhất cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026 tại TP.HCM.

Lan tỏa văn hóa giao thông từ học đường

Sáng 28/11, tại TP.HCM, vòng thi trực tiếp Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” dành cho học sinh THPT diễn ra với sự tham gia của hơn 500 học sinh đến từ 4 trường: Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Ernst Thälmann và Marie Curie.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ vai trò quan trọng trong các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Theo Đại tá Phạm Việt Công, cả nước hiện có khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên. Đây là lực lượng cần được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, bởi trong 10-15 năm tới, các em sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức hướng tới trang bị cho học sinh 4 nhóm nội dung gồm: kiến thức pháp luật, nhận biết rủi ro khi lưu thông trên đường, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành quy định.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu lâu dài là góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Lãnh đạo Cục CSGT kỳ vọng mỗi học sinh không chỉ biết tự bảo vệ mình mà còn trở thành một “tuyên truyền viên”, chủ động chia sẻ kiến thức, vận động người thân, bạn bè chấp hành pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt hằng ngày.

Năm 2026, cuộc thi được triển khai theo hai hình thức: thi trực tuyến dành cho người dân và thi trực tiếp theo từng nhóm lứa tuổi. Trước vòng thi tại TP.HCM, chương trình đã tổ chức vòng thi trực tiếp dành cho sinh viên tại Hà Nội. Phần thi trực tuyến bước sang kỳ thứ hai, ghi nhận hơn 600.000 bài dự thi.

Tăng cường kiểm soát giao thông dịp cuối năm

Trao đổi về công tác bảo đảm TTATGT dịp cuối năm và Tết, Đại tá Phạm Việt Công cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt là hoạt động của các doanh nghiệp vận tải hành khách.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và khâu chuẩn bị trước khi xuất bến. Đồng thời, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vận chuyển hàng hóa sai quy định và chở quá tải trọng.

Công tác kiểm tra được kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp cùng các đơn vị quản lý và doanh nghiệp vận tải nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp cao điểm cuối năm và Tết.