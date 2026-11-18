Học sinh Trường THPT Quang Trung (xã Đắk Mil) quay clip về hoa để đăng tải lên trang facebook cá nhân

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, không gian Trường THPT Quang Trung (xã Đắk Mil) được tô điểm bởi những sắc hoa rực rỡ. Những góc sân, lớp học được trang trí bằng cây xanh và hoa chậu, tạo nguồn cảm hứng để học sinh ghi lại những khoảnh khắc đẹp, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Em Nguyễn Thành Yến Linh (Trường THPT Quang Trung) cho biết, hoa rất gần gũi với đời sống hằng ngày. Từ những vườn hoa sản xuất đến trường học và gia đình, sắc hoa là một phần không thể thiếu khi nhắc về Lâm Đồng.

Từ những clip cá nhân, phong trào đóng góp hoa, cây cảnh lan rộng trong Trường THPT Quang Trung (xã Đắk Mil)

Với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của trường trong dịp Festival Hoa Đà Lạt năm nay, đồng thời giới thiệu đến mọi người hình ảnh học sinh Lâm Đồng năng động, sáng tạo, Linh đã sáng tạo các clip ngắn, chia sẻ không gian hoa tại ngôi trường mình theo học lên trang facebook cá nhân.

Linh chia sẻ, khi đăng tải các hình ảnh, video lên mạng xã hội, em đã lựa chọn góc quay, cách thể hiện sinh động. Em hi vọng qua những chia sẻ nhỏ của mình, bạn bè sẽ cùng chung tay đóng góp chậu hoa, cây cảnh, góp phần xây dựng cảnh quan nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp và rực rỡ sắc hoa.

Học sinh Trường THPT Đắk Mil (xã Đức Lập) chăm sóc hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường

Không chỉ dừng lại ở việc ghi lại những hình ảnh đẹp, học sinh tỉnh Lâm Đồng còn gửi gắm vào sản phẩm sáng tạo của mình những hình ảnh gần gũi, cách thể hiện trẻ trung, sáng tạo. Mỗi bức tranh, mỗi đoạn clip góp phần quảng bá vẻ đẹp hoa Lâm Đồng và tình yêu, niềm tự hào về văn hóa và con người quê hương.

Sau khi trở về với thành tích giải Nhất tại hội thi Vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026, em Thái Ngọc Hà Minh, Trường THCS Cao Bá Quát (xã Đắk Wil) cũng tích cực lan tỏa lễ hội tới bạn bè cùng trường.

Em Thái Ngọc Hà Minh, Trường THCS Cao Bá Quát (xã Đắk Wil) tích cực lan tỏa lễ hội tới bạn bè cùng trường

Từng có thời gian dài sống tại Đà Lạt, Hà Minh nhiều lần được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội hoa. Những con đường ngập sắc hoa, các không gian trưng bày nghệ thuật và hoạt động văn hóa đặc sắc đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp. Với Minh, Festival Hoa không chỉ là một lễ hội mà còn là dịp để giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Lạt đến du khách.

“Dù hiện nay không còn sống ở Đà Lạt, em vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này. Em mong muốn thông qua những bức tranh, hình ảnh và câu chuyện của mình, có thể chia sẻ với các bạn về một Đà Lạt tươi đẹp, thân thiện và giàu bản sắc”, Hà Minh bày tỏ.

Để hoạt động truyền thông đạt hiệu quả, các trường học cũng định hướng, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu thông tin về Festival, lựa chọn nội dung phù hợp và sáng tạo những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Đồng thời, nâng cao nhận thức của thầy, cô giáo và các em học sinh lan tỏa sự kiện có ý nghĩa này.

Thầy Trần Công Nhị, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Mil (xã Đức Lập) cho biết nhà trường luôn tạo điều kiện để các em phát huy năng khiếu thẩm mỹ

Thầy Trần Công Nhị, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Mil (xã Đức Lập) cho biết, không chỉ khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động hưởng ứng, nhà trường còn tạo điều kiện để các em phát huy năng khiếu, sở trường thông qua những hình thức thể hiện phù hợp.

Theo thầy Nhị, từ hội họa, nhiếp ảnh đến sáng tạo clip trên nền tảng số, mỗi hoạt động đều là cơ hội học sinh thể hiện tình yêu quê hương bằng ngôn ngữ riêng. Qua đó, tinh thần Festival không chỉ hiện diện trong những không gian tổ chức lễ hội mà còn lan tỏa đến trường học, gia đình và cộng đồng.

“Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 không chỉ là ngày hội tôn vinh vẻ đẹp của các loài hoa mà còn là dịp để mỗi học sinh góp sức quảng bá hình ảnh Lâm Đồng. Bằng sự sáng tạo và góc nhìn trẻ trung, chúng tôi hi vọng mỗi học sinh sẽ là một đại sứ, kể chuyện hoa, đưa sắc hoa đến gần hơn với công chúng”, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Mil Trần Công Nhị cho hay.

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI – năm 2026, ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Bám sát phong trào xây dựng trường học "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện - An toàn", nhà trường vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực chỉnh trang khuôn viên, trồng và chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh dọc lối đi và khu vực cổng trường. Nhiều đơn vị còn sáng tạo thiết kế các tiểu cảnh từ vật liệu tái chế, tạo nên những không gian rực rỡ sắc hoa để chào đón ngày hội lớn của địa phương.

Bên cạnh việc làm đẹp cảnh quan, các trường học cũng đẩy mạnh hoạt động giáo dục trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Học sinh tích cực tham gia các cuộc thi vẽ tranh, làm video quảng bá quê hương, biểu diễn văn nghệ, đồng diễn thể thao và thử sức qua các sân chơi tương tác sáng tạo “Sống xanh cùng Đà Lạt” – Lan tỏa thông điệp xanh, chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI– năm 2026.

Những hoạt động này không chỉ góp phần tạo diện mạo tươi mới cho lễ hội mà còn bồi đắp tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về vùng đất ngàn hoa trong mỗi học sinh.