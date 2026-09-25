Học sinh trải nghiệm Tết Trung thu cùng Bảo tàng Lào Cai

Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh khối 6, Trường THCS Nam Cường cùng thầy cô giáo và phụ huynh học sinh. Ảnh: Thanh Huyền

Chương trình "Trung thu trải nghiệm – Học sinh vui khám phá" thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh khối 6, Trường THCS Nam Cường cùng đông đảo thầy cô giáo và phụ huynh.

"Trung thu trải nghiệm – Học sinh vui khám phá" ở Bảo tàng Lào Cai

Đến Chương trình "Trung thu trải nghiệm – Học sinh vui khám phá", bước qua cánh cổng bảo tàng, các em nhỏ như ngược dòng thời gian trở về với không gian Tết Trung thu xưa đầy hoài niệm. Khung cảnh nơi đây được bài trí lung linh, ấm áp với sắc đỏ của đèn ông sao, sắc vàng của trăng rằm và những gian hàng trưng bày tái hiện đậm nét không gian văn hóa truyền thống.

Trong hai không gian chuyên đề "Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai" và "Nghề thủ công truyền thống tại Lào Cai", các em học sinh được ngắm nhìn những tư liệu, hiện vật cổ xưa, nghe kể về lịch sử và phong tục đón Tết đoàn viên của cha ông. Sự kết hợp giữa tri thức lịch sử và sắc màu văn hóa đã đem lại những góc nhìn gần gũi, sinh động, khơi gợi trong lòng các em tình yêu sâu sắc với quê hương, nguồn cội.

Điểm nhấn mang lại nhiều cảm xúc và sự hào hứng nhất cho các bạn nhỏ chính là hoạt động tự tay làm các món đồ chơi Trung thu truyền thống của dân tộc. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân và cán bộ bảo tàng, từ những tờ giấy dó mỏng manh, giản dị cùng khung tre quen thuộc, các em đã tỉ mỉ dán từng mép giấy, tô từng nét màu để tạo nên những chiếc đèn ông sao, đèn con cá lung linh. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là một món đồ chơi rực rỡ sắc màu mà còn mang đậm dấu ấn sáng tạo riêng biệt của từng bạn học sinh.

Chuyến hành trình trải nghiệm thêm phần trọn vẹn và ấm áp khi các em được tự tay nhào bột, đóng khuôn làm nên những chiếc bánh dẻo thơm phức. Tiếng cười nói giòn tan vang vọng khắp khoảng sân bảo tàng khi thầy cô, phụ huynh và các em học sinh cùng nhau quây quần, tỉ mỉ bày trí mâm ngũ quả Trung thu rực rỡ. Khoảnh khắc tất cả cùng chung tay chuẩn bị cho mâm cỗ thưởng nguyệt đã mang lại không khí đoàn viên thật gần gũi, ấm áp và gắn kết.

Chương trình khép lại trong niềm hân hoan, rạng rỡ trên từng gương mặt trẻ thơ. Không chỉ dừng lại ở một buổi tham quan ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Lào Cai đã thực sự trở thành một không gian học tập mở đầy lý thú. Nơi đây, những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống không còn khô khan trên trang sách mà được tái hiện vô cùng sống động, góp phần lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ tương lai.

"Trung thu trải nghiệm – Học sinh vui khám phá" ở Bảo tàng Lào Cai hấp dẫn bởi nhiều hoạt động phong phú, thực tế. Ảnh: Thanh Huyền

Hướng dẫn các em học sinh làm những chiếc đèn lồng nhỏ xinh theo kiểu truyền thống. Ảnh:Thanh Huyền

Cốt đèn đan bằng nan tre và dán giấy bao quanh. Ảnh: Thanh Huyền

Tự tay làm ông sao trông trăng vui Tết Trung thu. Ảnh: Thanh Huyền

Thi xem ai khéo tay hơn. Ảnh: Thanh Huyền

Cùng đón trăng Rằm. Ảnh: Thanh Huyền

Cán bộ bảo tàng giới thiệu phong tục, tập quán về Tết Trung thu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh cho học sinh. Ảnh: Thanh Huyền

Dạy các em học sinh cách đan lát làm ra sản phẩm thủ công. Ảnh: Thanh Huyền

Cùng nhau tự tay làm bánh Trung thu. Ảnh: Thanh Huyền

Bánh Trung thu thật ngon. Ảnh: Thanh Huyền

Đến Bảo tàng Lào Cai, các em học sinh được nghe chuyện và thấy các hiện vật, tư liệu quý về Bác Hồ lên thăm Lào Cai và những lời căn dặn của Người với cán bộ, nhân dân và học sinh Lào Cai. Ảnh: Thanh Huyền

Các em được giới thiệu và tìm hiểu về nghề thủ công, vật dụng sinh hoạt của các dân tộc ở Lào Cai. Ảnh: Thanh Huyền

Tự tay khắc hình lên trái cây để bày cỗ đón Trung thu. Ảnh: Thanh Huyền

Niềm vui tự tay hoàn thành sản phẩm yêu thích. Ảnh: Thanh Huyền

Mâm cỗ trông trăng, đón Trung thu đủ đầy sắc màu, hương vị truyền thống. Ảnh: Thanh Huyền

Cùng vui phá cỗ ngay tại chỗ. Ảnh: Thanh Huyền

Hẹn gặp lại mùa Trung thu năm sau. Ảnh: Thanh Huyền