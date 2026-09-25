Học sinh trải nghiệm Tết Trung thu cùng Bảo tàng Lào Cai
Ngày 25/9, trong không khí rộn ràng của mùa thu biên cương, Bảo tàng tỉnh Lào Cai đã trở thành điểm đến tràn ngập niềm vui và tiếng cười với chương trình ngoại khóa đặc biệt mang tên "Trung thu trải nghiệm – Học sinh vui khám phá".
Chương trình "Trung thu trải nghiệm – Học sinh vui khám phá" thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh khối 6, Trường THCS Nam Cường cùng đông đảo thầy cô giáo và phụ huynh.
"Trung thu trải nghiệm – Học sinh vui khám phá" ở Bảo tàng Lào Cai
Đến Chương trình "Trung thu trải nghiệm – Học sinh vui khám phá", bước qua cánh cổng bảo tàng, các em nhỏ như ngược dòng thời gian trở về với không gian Tết Trung thu xưa đầy hoài niệm. Khung cảnh nơi đây được bài trí lung linh, ấm áp với sắc đỏ của đèn ông sao, sắc vàng của trăng rằm và những gian hàng trưng bày tái hiện đậm nét không gian văn hóa truyền thống.
Trong hai không gian chuyên đề "Hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên vùng đất Lào Cai" và "Nghề thủ công truyền thống tại Lào Cai", các em học sinh được ngắm nhìn những tư liệu, hiện vật cổ xưa, nghe kể về lịch sử và phong tục đón Tết đoàn viên của cha ông. Sự kết hợp giữa tri thức lịch sử và sắc màu văn hóa đã đem lại những góc nhìn gần gũi, sinh động, khơi gợi trong lòng các em tình yêu sâu sắc với quê hương, nguồn cội.
Điểm nhấn mang lại nhiều cảm xúc và sự hào hứng nhất cho các bạn nhỏ chính là hoạt động tự tay làm các món đồ chơi Trung thu truyền thống của dân tộc. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân và cán bộ bảo tàng, từ những tờ giấy dó mỏng manh, giản dị cùng khung tre quen thuộc, các em đã tỉ mỉ dán từng mép giấy, tô từng nét màu để tạo nên những chiếc đèn ông sao, đèn con cá lung linh. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là một món đồ chơi rực rỡ sắc màu mà còn mang đậm dấu ấn sáng tạo riêng biệt của từng bạn học sinh.
Chuyến hành trình trải nghiệm thêm phần trọn vẹn và ấm áp khi các em được tự tay nhào bột, đóng khuôn làm nên những chiếc bánh dẻo thơm phức. Tiếng cười nói giòn tan vang vọng khắp khoảng sân bảo tàng khi thầy cô, phụ huynh và các em học sinh cùng nhau quây quần, tỉ mỉ bày trí mâm ngũ quả Trung thu rực rỡ. Khoảnh khắc tất cả cùng chung tay chuẩn bị cho mâm cỗ thưởng nguyệt đã mang lại không khí đoàn viên thật gần gũi, ấm áp và gắn kết.
Chương trình khép lại trong niềm hân hoan, rạng rỡ trên từng gương mặt trẻ thơ. Không chỉ dừng lại ở một buổi tham quan ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Lào Cai đã thực sự trở thành một không gian học tập mở đầy lý thú. Nơi đây, những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống không còn khô khan trên trang sách mà được tái hiện vô cùng sống động, góp phần lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ tương lai.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hoc-sinh-trai-nghiem-tet-trung-thu-cung-bao-tang-lao-cai-179260925210407398.htm