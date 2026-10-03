Học sinh trải nghiệm STEM gắn với di sản văn hóa Hà Nội

Học sinh tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về Kem Tràng Tiền.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, Trường THCS Trưng Vương (phường Cửa Nam, Hà Nội) vừa tổ chức cho hơn 60 học sinh các lớp 6S, 7H1 và 7H2 tham gia hoạt động trải nghiệm STEM gắn với di sản địa phương, với chủ đề “Kem Tràng Tiền: Từ ký ức Hà Nội đến khoa học trong một que kem”.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, từ hành trình bộ hành qua những tuyến phố quen thuộc của Thủ đô, các em học sinh cùng tìm hiểu câu hỏi trung tâm: Khoa học có thể góp phần như thế nào để một sản phẩm mang dấu ấn Hà Nội vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa thích ứng với đời sống hiện đại?

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà nêu bật ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm.

Trong buổi sáng, các nhóm học sinh di chuyển từ trường tới phố Tràng Tiền để khảo sát thực tế. Tại đây, các em tìm hiểu lịch sử xưởng kem từ năm 1958, khám phá những hương vị quen thuộc như cốm, đậu xanh; phỏng vấn du khách về nét văn hóa thưởng thức kem tại chỗ; đồng thời quan sát bao bì, cách sử dụng sản phẩm và đề xuất một số ý tưởng hướng tới tiêu dùng xanh.

Hoạt động này giúp học sinh tiếp cận một địa chỉ quen thuộc của Hà Nội dưới góc nhìn lịch sử, văn hóa, khoa học và môi trường.

Học sinh di chuyển tới phố Tràng Tiền để bắt đầu hành trình trải nghiệm.

Các em cùng lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của buổi trải nghiệm.

Buổi chiều, chương trình tiếp tục tại Trường THCS Trưng Vương với sự tham dự của đại biểu UBND phường Cửa Nam, đại diện Liên minh STEM và các chuyên gia SEPA. Sau phần khai mạc của Ban Giám hiệu, kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn chia sẻ về truyền thống của nhà trường, vai trò của giáo dục STEM và những giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Đồng thời, học sinh được tham gia chuỗi ba trạm trải nghiệm được thiết kế liên hoàn. Tại trạm thứ nhất, các nhóm trình bày kết quả nghiên cứu, số liệu, hình ảnh và phác thảo đã chuẩn bị trước chuyến đi; một số nhóm thực hiện phần thuyết trình song ngữ Việt – Anh.

Ở trạm thứ hai, học sinh chia sẻ cảm nhận về văn hóa ẩm thực phố thị, kinh nghiệm phỏng vấn khách quốc tế và những suy nghĩ liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Học sinh cùng trải nghiệm ở các trạm với những nhiệm vụ khác nhau.

Trạm thứ ba tập trung vào thực nghiệm khoa học với hoạt động “Làm kem không cần tủ đông”, theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và thử thách thiết kế giải pháp “Giữ kem lâu tan”. Qua đó, các em được trực tiếp lựa chọn vật liệu, tiến hành thử nghiệm, ghi nhận số liệu, đánh giá kết quả và điều chỉnh phương án.

Điểm đáng chú ý của chương trình là tính liên môn và khả năng kết nối kiến thức với thực tiễn.

Từ một que kem quen thuộc, học sinh vận dụng kiến thức Khoa học tự nhiên về truyền nhiệt, chuyển thể và nhiệt độ đông đặc; sử dụng Toán học để thu thập, xử lý dữ liệu; tiếp cận quy trình thiết kế kỹ thuật để giải quyết vấn đề; đồng thời mở rộng hiểu biết về lịch sử, địa lí địa phương, mỹ thuật và tiếng Anh.

Các sản phẩm, cách tiếp cận và khám phá tri thức của học sinh cho thấy khả năng quan sát, hợp tác, trình bày và vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế. Kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn nhấn mạnh, định hướng đồng hành của Liên minh STEM với nhà trường trong việc triển khai các hoạt động giáo dục gắn với tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Học sinh tự tay làm kem theo yêu cầu.

Hoạt động trải nghiệm STEM khép lại đã đem lại cho học sinh không chỉ kiến thức khoa học mà còn thêm một cách nhìn mới về di sản văn hóa ngay trong đời sống hằng ngày. Từ những trải nghiệm thực tế, một que kem quen thuộc đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá khoa học, văn hóa và tình yêu Hà Nội.